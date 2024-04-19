بعد إحيائه حفل الكويت.. تعرف على رسالة رامي صبري لجمهوره| صور

أحيا المطرب رامي صبري حفلا غنائيا مساء أمس الخميس على مسرح حديقة الشهيد بالكويت وسط حضور الآلاف من جمهوره هناك.



وقدم رامي صبري خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغاني ألبومه الأخير.



وحرص رامي على توجيه رسالة إلى جمهوره الذى حضر الحفل من خلال بوست كتبه على صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام، وكتب قائلا: من حفل ليالي العيد بالكويت اليوم شكرا لجمهوري الكبير في الكويت على حضوركم وترحيبكم وحبكم اللي بحس بيه كل مرة بشوفكم فيها وبشكر صديقي أحمد الخالدي الشركة المنتجة على التنظيم والاهتمام و أشوفكم على خير.





أعلن المطرب رامي صبري عن موعد طرح الديو الجديد الذى قام بتسجيله مؤخرا مع المطربة اللبنانية يارا.



وأكد رامي أنه تم تحديد موسم الصيف القادم موعدا مبدئيا لطرح الديو ولم يطرح قبل موسم رمضان حيث كتب على صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام: صيف 2024 ديو مع يارا الصوت اللي بحبه.





رامي صبري يطرح ميدلي

وشارك النجم رامي صبري جمهوره فيديو جديد لـ "ميدلي" مع عازف الجيتار شريف فهمي قدم فيه 3 أغاني من ألبومه الجديد "النهايات أخلاق" الذي أطلقه مطلع العام الجاري.

وفي الميدلي الجديد قدم رامي وشريف أغاني "بين الحيطان وبحكي عليكي وجت سليمة" بعد أن حققت تلك الأغنيات نجاحا كبيرا وقت إطلاق الألبوم.

وكانت أغنية “بين الحيطان” حققت نجاحا كبيرا فور طرحها الفترة الماضية من ألبوم “النهايات أخلاق”، وتصدرت ترندات اليوتيوب، محققة نسب مشاهدات عالية، و هي من كلمات عمرو المصري وألحان وتوزيع ومكس وماستر عمرو الخضري وجيتار مصطفى نصر.

وقدم رامي صبري أغنية بحكي عليكي من ألحان مدين، وكلمات أحمد علي موسى، وتوزيع أمين نبيل وحقق بها مشاهدات عالية على موقع يوتيوب، وأغنية "جت سليمة" من كلمات أحمد على موسى وألحان رامي صبري وتوزيع مكس مستر طارق توكل وجيتار شريف فهمي.