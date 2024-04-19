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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد اختفائه .. العثور على جثة صغير داخل شقة سكنية بالقليوبية

نقل جثة
نقل جثة

شهدت منطقة عزبة عثمان بمدينة شبرا الخيمة فى محافظة القليوبية، جريمة قــتل بشعة حيث عثر الأهالى على جثة طفل مقتول داخل شقة سكنية، دائرة قسم أول شبرا الخيمة، تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ لمأمور قسم أول شبرا الخيمة يفيد عثور الأهالى على جثة طفل مقتول داخل شقة سكنية بدائرة القسم.

على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين أن الجثة لطفل يدعى "أحمد م س"، 15 سنة، عاريا على سرير ومقتولا داخل شقة سكنية بعزبة عثمان دائرة القسم.

أسفرت التحريات أن المجنى عليه مبلغ باختفائه يوم الإثنين الماضى 15/4/2024 بقسم ثان شبرا الخيمة وتبين من التحريات أن شخص يدعى "طارق" قام باستدراج الطفل يوم الاختفاء إلى شقة سكنية قام باستئجارها بعزبة عثمان وقام بذبح الطفل.

وتكثف الاجهزة الامنية بمديرية أمن القليوبية بسرعة ضبط المتهم وكشف ملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بالتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعى.

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