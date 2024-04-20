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رئيس التحرير
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أخبار البلد

حالة الطقس البوم

مركز المناخ يحذر من ظاهرة جوية قادمة.. وأمطار رعدية على تلك المناطق

صدى البلد

كشف الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ، عن حالة الطقس خلال الأيام القليلة المقبلة قائلا :" إن سيطرة الكتلة الحارة على قطاعات شمال الجمهورية بدأت فى الانتهاء، لكنها ستعاود الارتفاع الكبير  هذا الأسبوع .
 

ارتفاعات قياسية


وأضاف "فهيم" خلال تصريحات له ، أنه ما زالت النماذج تؤكد الحالة المرتقبة من الارتفاعات القياسية في الحرارة  بداية من الثلاثاء 23 / 4 وتستمر الأربعاء والخميس بالتزامن مع سيطرة كتلة باردة تبدأ من الشمال الغربي تبدأ الأربعاء لتنشأ منطقة تناطح منخفض سطحي بارد مع جبهة جنوبية حارة يعمل على توسيع نطاق الحرارة وزيادة حدتها على الدلتا وباقي الجمهورية لتتعدى حاجز 40 – 42 ° م ( عدا الشمال الغربي) ...

وأكد " رئيس مركز معلومات تغير المناخ " أنه على يوم الأربعاء 24 / 4 تبدأ الكتلة الباردة في السيطرة على الأجواء على الدلتا والوجه البحري مع اشتداد الحرارة اكثر على الصعيد  لتصل الى ما فوق 42 الى 43 درجة على جنوب الصعيد وعلى معظم مناطق سيناء .
 

الرياح الجنوبية الساخنة 

 

وتوقع سيادة الرياح الجنوبية الساخنة  ( الشرد ) على معظم المناطق خلال الثلاث أيام ( الثلاثاء – الخميس ) ، كما أنه متوقع امطار رعدية قد تكون غزيرة بداية من السبت والأحد 27 – 28 / 4 لكنها مركزة فقط على الجنوب الشرقي للجمهورية ( شرق اسوان وحلايب وشلاتين وجنوب البحر الأحمر) ...
 

ولفت إلي أنه هناك  تسارع كبير وقوي فى التغيرات فى الجو ما بين ارتفاعات وانخفاضات ثم ارتفاعات فى الحرارة ، وتذبذبات حرارية عالية جداً .مع رياح جنوبية ساخنة ( شرد) 

كما كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل تشهد البلاد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة على كل الأنحاء ليسود طقس شديد الحرارة نهارا.

 

درجات الحرارة 

 

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع أن تصل درجات الحرارة على القاهرة لـ 37 درجة مع يوم الأربعاء المقبل، وتصل لـ40 درجة على جنوب الصعيد.

ولفتت هيئة الأرصاد، إلى أنه من المتوقع اعتباراً من الثلاثاء المقبل أيضا  نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى والصحراء الغربية. 

الطقس حالة الطقس ارتفاعات قياسية التنبؤات الجوية أمطار رعدية معلومات المناخ

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