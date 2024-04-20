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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصطفى بكري يكشف مفاجأة عن التعديل الوزاري المرتقب.. متحدث الوزراء يعلن نبأ مهما للجميع.. تحذير عاجل من الأرصاد| أخبار التوك شو

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

 

في المحلات الصغيرة | متحدث الوزراء يعلن نبأ مهما للجميع .. فيديو
قال المستشار محمد الحمصاني ، المتحدث باسم مجلس الوزراء ، إن متوسط الانخفاض في اسعار السلع الأساسية وصل لـ 27% ، موضحا أن هذا يرجع لحرص الدولة على توفير السلع الاساسية في الاسواق .


الأرصاد تحذر من موجة طقس غير مستقرة في هذا الموعد
قال الدكتور محمود القاياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد شهدت يوم الأربعاء الماضي بداية رياح الخماسين، والذي دائما ما يصاحبها ارتفاع فى درجات الحرارة ووصلت إلى أكثر من 36 درجة مئوية، ولكن الأيام الحالية تشهد فيها البلاد استقرارا في الأحوال الجوية.

 

رئيس تاون جولد : العاصمة الإدارية تراعى المطورين العقاريين | والاستثمار آمن
قال المهندس ماهر رأفت رئيس مجلس ادارة شركة جولدن تاون للتطوير والاستثمار العقاري أن الشركة انشأت 4 مشاريع عملاقة في العاصمة الادارية الجديدة.

وأضاف ماهر رأفت خلال حوار مع برنامج “عقار مصر” المذاع عبر قناة صدى البلد تقديم الاعلامي طاهر حمدي أن العاصمة الادارية الجديدة تمتلك كافة مقومات النجاح التي تساعد رجال الأعمال وغيرهم فهي جمهورية جديدة داخل الجمهورية القديمة.

 

بشرط .. محلية النواب: إيقاف قضايا مخالفات البناء بداية من 5 مايو
قال النائب محمد وفيق وكيل لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب أن قانون التصالح الذي صدر عام 2017 وتعديلاته التي صدرت عام 2019 وجد بها بعض العوار اثناء التنفيذ وذلك بعد دراسات مستفيضه من قبل اللجنة.

 

مصطفى بكري عن التعديل الوزاري المرتقب: مدبولي باق والتغيير يشمل 15 وزارة
كشف الإعلامي مصطفى بكري عن ملامح التعديل الوزاري الجديد 2024 مضيفا أن كافة المؤشرات تشير إلى بقاء الدكتور مصطفى مدبولى فى منصبه.

 

فائض في السوق.. تفاصيل زراعة 1.6 مليون فدان أرز العام الماضي
قال الدكتور حمدى الموافى، رئيس المشروع القومى لتطوير إنتاجية الأرز، إنه يتم العمل على مدار سنوات طويلة لتحسين إنتاجية الأرز واستنباط سلالات جديدة، حيث وصلنا لنتائج مبهرة، وتعتبر مصر مميزة فى ذلك لأنها وصلت بأعلى إنتاجية لوحدة المساحة المنزرعة فى الأرز فى العالم.

 

ميكانيكي النفخ قاعد تحت رجلها.. فيفي عبده تسخر من كيم كاردشيان
استضافت الإعلامية ياسمين عز، الفنانة فيفي عبده، عبر برنامج «كلام الناس»، والذي يعرض على قناة إم بي سي مصر، اليوم الجمعة، لتكشف المزيد عن حياتها الخاصة.

وخلال اللقاء علقت فيفي عبده، على جمال وشعبية الفنانة كيم كاردشيان، قائلة: "ميكانيكي النفخ قاعد تحت رجلها باين، وهي محافظة على نفسها وشكلها ومظرها".

 

حركة المحافظين | مصطفى بكري يكشف الملامح المتوقعة لها حتى الآن
تحدث الإعلامي مصطفى بكري عن حركة المحافظين الجديدة 2024، قائلا:" هناك 4 من محافظي جنوب الصعيد لن يبقوا في مناصبهم".

 

النهر الأخضر.. من أهم المشروعات العملاقة داخل العاصمة الإدارية| تفاصيل
قال المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، إن مشروع النهر الأخضر من أهم المشروعات الفارقة داخل العاصمة الإدارية، ويعتبر أحد أهم المشروعات في الشرق الأوسط، لأنه مشروع فريد جدا، مشيرا إلى أن المشروع عبارة عن تجمع من الحدائق المركزية المختلفة، بمساحة تقدر بحوالي 750 فدانا بمرحلته الأولى، وسيصل إلى 10 كم طول بحوالي 3 آلاف فدان مساحة إجمالية.

 

سبب تحريك سعر الدواء بالسوق.. فيديو
قال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، إن سبب ارتفاع سعر الدواء هو ضمان اتاحته للمواطن، لافتا إلى أن الدواء سلعة أساسية واستراتيجية وامن قومي ولها بعد اجتماعي .

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مصطفى بكري يكشف مفاجأة عن التعديل الوزاري المرتقب.. متحدث الوزراء يعلن نبأ مهما للجميع.. تحذير عاجل من الأرصاد| أخبار التوك شو

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