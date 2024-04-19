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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مصطفى بكري عن التعديل الوزاري المرتقب: مدبولي باق والتغيير يشمل 15 وزارة

مصطفى بكرى
مصطفى بكرى

كشف الإعلامي مصطفى بكري عن ملامح التعديل الوزاري الجديد 2024 مضيفا أن كافة المؤشرات تشير إلى بقاء الدكتور مصطفى مدبولى فى منصبه.

وقال مصطفى بكري، خلال برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة “صدى البلد”، إن المؤشرات حتى الآن تشير إلى تعديل 15 حقيبة وزارية. 

أسباب صحية

وأضاف مصطفى بكري أن عددا من الوزراء طلبوا إعفائهم من مناصبهم نظرا لظروفهم الصحية وهناك عددا من وزراء المجموعة الاقتصادية والخدمية سيبقون في مناصبهم، وبعضهم سوف يتم تغييره.


وتابع: "شخصيتان من مجلس النواب مطروح اسميهما لتولى وزارتين خدميتين، لكن أمرهما لم يحسم بعد بشكل نهائي".

أسباب صحية “صدى البلد” الإعلامي مصطفى بكري الاقتصاد التعديل الوزاري الجديد الدكتور مصطفى مدبولى

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