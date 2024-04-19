في المحلات الصغيرة | متحدث الوزراء يعلن نبأ مهما للجميع .. فيديو

قال المستشار محمد الحمصاني ، المتحدث باسم مجلس الوزراء ، إن متوسط الانخفاض في اسعار السلع الأساسية وصل لـ 27% ، موضحا أن هذا يرجع لحرص الدولة على توفير السلع الاساسية في الاسواق .

وتابع المستشار محمد الحمصاني ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " خط أحمر " ، والمذاع على فضائية " الحدث اليوم " ، أنه تم الافراج عن السلع الأساسية بالجمارك بقيمة 8 مليار دولار ، مشيرا إلى أن هناك متابعة يومية لأسعار السلع في الأسواق .

وأكمل " الحمصاني " ، أن اسعار السلع في الجملة انخفضت بنسبة تصل لـ 40% ، متوقعا أن الانخفاض الفترة المقبلة سيشمل محلات السلاسل الغذائية والبقالات الصغيرة.

وواصل : عندما تنتهي الدورة السلعية ستنخفض الاسعار بالمحال الصغيرة بشكل اوضح للمواطن .