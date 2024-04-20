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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توريد 2608 أطنان قمح لصوامع وشون كفر الشيخ

صوامع وشون كفر الشيخ
صوامع وشون كفر الشيخ

أعلن المحاسب عادل الهابط، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية، عن استلام محصول القمح المحلي لموسم 2024 الحالي من خلال 25 موقعًا تابعًا للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مطاحن كفر الشيخ وشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة.

 

وأشار «الهابط» إلى المتابعة المستمرة من قبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية.

وقال إن إجمالي الكميات المستلمة من القمح منذ بداية فتح مواقع الاستلام وحتى صباح اليوم، السبت، بلغ 2608 أطنان و444 كجم.

وأضاف أنه جرى تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسة المحاسب عبد الفتاح جابر، وكيل وزارة التموين، لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها، وذلك وفقًا لتوجيهات المحافظ.

وشدد محافظ كفر الشيخ على ضرورة تنفيذ قرارات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بانتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة.

البنك الزراعي المصري التموين والتجارة التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين

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