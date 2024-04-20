فيديوهات مخلة.. ننشر شهادة الأجهزة الأمنية لتهديد عامل لمدير ماركت شهير بالشيخ زايد

أحال المستشار عمرو غراب المحامي العام الأول لنيابة اكتوبر الكلية متهم بتهديد مدير العلاقات العامة بسلسلة ماركت شهيرة( ه. 1) ورئيس نادي شهير (الشيخ زايد) بفيديوهات مخلة بالشرف ومنافية للآداب العامة إلى محكمة الجنايات لاتهامه واستمعت النيابة الي اقوال مجري التحريات

نص شهادة مجري التحريات

شهد بأن تحرياته السريه توصلت الى صحة الواقعة على نحو ما شهد به الأول واقتراف المتهم لتلك الواقعة وذلك منو هاتفه المحمول حيث قام المتهم بتهديد الشاهد الاول بنشر مقاطع مصوره له في اوضاع مخله ومنافية للاداب مطالباً اياه بمبالغ مالية نظير عدم نشرها

جاء بأمر الإحالة أن المتهم هدد المجني عليه كتابةً بافشاء ونسبة أمور مخدشة بشرفه بأن أرسل له رسائل نصية مستخدماً هاتفه المحمول عبر تطبيق الواتس اب مهدداً إياه بنشر مقاطع مصورة له في أوضاع - مخلة بالشرف ومنافية للآداب العامة وكان ذلك التهديد مصحوباً بطلب مبلغاً نقدياً قدره مائتان وخمسون ألف جنيهاً

كما حصل من المجني عليه سالف الذكر على مبالغ مالية قدرها مائة وعشرون ألف جنيهاً بطريق تهديده بنشر مقاطع مصوره له في اوضاع مخلة بالشرف ومنافية للآداب العامة، وأنشأ واستخدم حساباً خاصاً بتطبيق الواتس اب على شبكة معلوماتية بهدف ارتكاب الجريمتين وتعمد مضايقة المجني عليه سالف الذكر بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالتحقيقات