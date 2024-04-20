كله توقعات| نيفين منصور تفجر مفاجأة بشأن التعديلات الوزارية.. فيديو

قالت الإعلامية نيفين منصور، إن الفترة الأخيرة هناك الكثير من الأحداث التي تشغل بال جميع المواطنين، منها التعديلات الوزارية والتغيرات الخاصة بالمحافظين، موضحة أن الجميع ينتظر حركة تغييرات المحافظين.

وأضافت الإعلامية نيفين منصور، خلال تقديمها برنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم”، أن الجميع أيضًا ينتظر موقف الحكومة هل سيتم تغيرها بالكامل أم سيتم تعديل وزاري محدود، أم ستستمر الحكومة كما هي.

ولفتت إلى أن كل ما يتردد بشأن التعديلات الوزارية و المحافظين، هي مجرد توقعات، ولا يوجد هناك أمر حقيقي تم الإعلان عنه، وأن ما يتحدث به البعض خلال الفترة الأخيرة بشأن التعديلات هي مجرد توقعات.

وأشارت إلى أنه بعد عودة جلسات مجلس النواب غدًا سيتم حسم هذا الموضوع، وبعد غد سنعلم هل سيحدث تعديلات أم لا.