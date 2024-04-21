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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع ربة منزل صدمها قطار أثناء عبورها السكة الحديد بالقليوبية

نقل جثـ ـة
نقل جثـ ـة

لقيت ربة منزل فى القليوبية مصرعها أثناء عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، بمنطقة كباري الرياح التوفيقي دائرة قسم شرطة أول بنها.
وجرى نقل الجثـ ـة لمشرحة مستشفي بنها التعليمي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وانتدبت الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة، وصرحت بدفن الجثة عقب ذلك، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول بنها يفيد بورود بلاغ من الأهالى باصطدام قطار بربة منزل أثناء عبورها شريط السكة الحديد بمنطقة كبارى الرياح التوفيقي بعزبة الزراعة دائرة القسم، ومصرعها علي الفور.
وانتقلت قوات الأمن لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين اصطدام قطار بربة منزل أثناء عبورها شريط السكة الحديد بمنطقة كبارى الرياح التوفيقي بمنطقة عزبة الزراعة دائرة قسم شرطة أول بنها، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفي بنها التعليمي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وانتدبت الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة، وصرحت بدفن الجثة عقب ذلك، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

القليوبية بنها قسم شرطة أول بنها الرياح التوفيقي مستشفى بنها التعليمي

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