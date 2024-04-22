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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المنوفية.. ضبط 6 آلاف و600 كيلو أسماك سردين فاسدة بحملة تفتيشية مفاجئة

حملات مكثفة في المنوفية
حملات مكثفة في المنوفية

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على المحلات والمطاعم ومنافذ بيع السلع الغذائية تزامنا مع أعياد شم النسيم لضبط السلع الفاسدة ومجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حفاظا على صحة وسلامة المواطنين. 


وأكد الدكتور رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطري عن قيام لجنة برئاسة الدكتور هاني شمس الدين وعضوية حماية المستهلك وإدارة التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة وبالتنسيق التام مع رؤساء الوحدات المحلية بشن حملات مكبرة على الأسواق والمحال والمطاعم وأماكن بيع اللحوم والأسماك ، للتأكد من جودة وسلامة المنتجات والأطعمة المقدمة للمواطنين ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية.

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 أسفرت عن ضبط  6600 كجم أسماك السردين المملحة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بنطاق  المحافظة ، وتم مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها في هذا الشأن.


ومن جانبه شدد محافظ المنوفية  على استمرار الحملات التفتيشية لمواجهة المخالفين ومروجي السلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية ، مؤكدا على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الاستمرار في التنسيق التام مع مديريات الطب البيطري والصحة والتموين بمتابعة الحالة العامة للأسواق يومياً لإحكام الرقابة حفاظاً على حقوق المواطنين ضد أي تلاعب.

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية التفتيش والمتابعة الإشتراطات الصحية السلع الغذائية الطب البيطري المنوفية حملات مكبرة على الأسواق حياة كريمة محافظ المنوفية

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