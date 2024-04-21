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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يتفقد أعمال رصف مدخل المنطقة الصناعية لدعم المستثمرين

جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أعمال رصف وتوسعة مدخل المنطقة الصناعية بقويسنا بطول 750 متر من الاتجاهين ، حيث يتم وضع الطبقة الإسفلتية النهائية تمهيداً لبدء عمل المصانع بالمرحلة الرابعة بالمنطقة الصناعية بما يخدم قطاع الاستثمار.

جاء ذلك بحضور  محمد موسى نائب المحافظ، وسامى سرور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، وأنس الدبي مدير عام التجارة الداخلية بمديرية التموين، والمهندس أشرف طايل المستشار الهندسي.

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ووجه المحافظ بتسريع وتيرة العمل وتكثيف الجهود للإنتهاء من كافة الأعمال تحقيقاً للصالح العام ، مشيراً إلى أن الاستثمار عصب التنمية وأن الدولة تدعم المستثمر الجاد وتحرص علي تقديم كافة التسهيلات اللازمة لخلق بيئة استثمارية محفزة.

كما تفقد المحافظ أعمال توسعات طريق قويسنا – شبين الكوم ( منطقة  كوبري جيهان ) بطول 400 م تقريباً ، حيث تضمنت أعمال التطوير توسعة الطريق لتسهيل الحركة المرورية وتخفيف الاختناقات بمطلع كوبرى جيهان كونه طريق رئيسي وحيوي، فضلاً عن إنشاء حارة مرورية جديدة للقادم من قويسنا متجهاً إلى شبين الكوم وكذا إنشاء يوتيرن بالطريق للحد من الزحام وتحقيق السيولة للمركبات بمنطقة المعسكر ونادى الطلائع لتخفيف الاختناقات المرورية.

كما تضمنت الجولة ، تفقد محافظ المنوفية أعمال صب القواعد الخرسانية بموقف قويسنا النموذجي الجديد علي مساحة 2 فدان وذلك ضمن خطة المحافظة البناءة لإنشاء مواقف حضارية ومتكاملة لخدمة أبناء المحافظة لتحقيق السيولة المرورية للمركبات داخل المدينة.

ووجه المحافظ  بتوحيد الجهود وتذليل العقبات لتسريع وتيرة العمل ورفع معدلات الأداء وفقاً للجداول الزمنية المقررة.

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