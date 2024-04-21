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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ المنوفية يوجه بالالتزام بالجداول الزمنية لنهو مشروعات "حياة كريمة"

محافظ المنوفية إبراهيم
محافظ المنوفية إبراهيم أبو ليمون

وجه محافظ المنوفية إبراهيم أبو ليمون بالالتزام بالجداول الزمنية المحددة لنهو كافة المشروعات المستهدفة ضمن البرنامج القومي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بقرى مركزي أشمون والشهداء، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستعرض المحافظ - خلال اجتماعه مع الأجهزة التنفيذية - كافة المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها بقطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والاتصالات والطرق، مشددا على المسئولين بإزالة كافة الملاحظات وتذليل العقبات أمام الشركات لتسريع معدلات الإنجاز.

كما وجه أبو ليمون ، مسئولي الشركة المصرية للاتصالات وشركة مياه الشرب والصرف الصحي باتخاذ كافة التدابير اللازمة لإنهاء الأعمال وخفض منسوب غرف الاتصالات بقرى ساحل الجوابر و كفر الجمالة وبشتامي في موعد أقصاه نهاية الأسبوع تمهيداً لأعمال الرصف.

وأشار إلى أننا مستمرون في دفع العمل بكافة مشروعات المبادرة فضلاً عن المتابعة اليومية والميدانية ، كما ناقش بعض الملاحظات التي تعوق إجراءات التسليم بالمشروعات المنتهى تنفيذها ووضع الحلول المناسبة لتلافيها تمهيداً لدخولها الخدمة في أسرع وقت ممكن.

وعلى صعيد آخر، قام محافظ المنوفية بجولة تفقدية بنطاق شبين الكوم لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية والخدمية والوقوف على حجم الأعمال المنفذة وتسريع معدلات الإنجاز للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وتفقد المحافظ أقسام مجزر شبين الكوم على مساحة 2.700 م2 بتكلفة بلغت ما يقرب من 25 مليون جنيه وذلك بعد تطويره ورفع كفاءته وتحويله من مجزر يدوي إلى نصف آلي لإحداث نقلة نوعية للمجازر على مستوى المحافظة، موجها بتذليل العقبات وتلافى كافة الملاحظات وإعداد خطة تشغيلية وإنشاء هيكل وظيفي للمجزر للبدء في تشغيله والعرض عليه.

وأكد أهمية مجزر شبين الكوم لدوره في تقليل استهلاك الوقت والاستغلال الأمثل للجلود ومخلفات الذبيحة، وتقليل الضغط على المجازر بالقرى ، بالإضافة إلى اتباع كافة الاشتراطات الصحية والكشف على اللحوم بما يتطابق مع معايير الجودة للحفاظ على صحة الإنسان.

كما تفقد محافظ المنوفية الأعمال الإنشائية للسوق الحضاري الجديد بشارع اسكاروس البحري بحي غرب شبين الكوم، بإجمالي 25 محلا و30 باكية ، مؤكدا مدى حرصه التام على إقامة أسواق حضارية بديلة عن الأسواق العشوائية لتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة وإضفاء مظهر جمالي وحضاري بالمحافظة ، فضلاً عن توفير فرص عمل جادة للشباب والتشجيع علي ثقافة العمل الحر.
 

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