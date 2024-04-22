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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2024 للقطاعين العام والخاص.. 10 فئات محرومة

موعد اجازة عيد تحرير
موعد اجازة عيد تحرير سيناء 2024

إجازة عيد تحرير سيناء 2024.. يزداد البحث عن موعد اجازة عيد تحرير سيناء 2024 للقطاع العام والخاص، ويريد المصريون معرفة متي موعد اجازة عيد تحرير سيناء 2024 للاستمتاع بيوم الاجازة والتي يصادف موعدها مع يومي الراحة الاسبوعية.

اجازة عيد تحرير سيناء 2024

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن يكون يوم الخميس القادم الموافق 25 من أبريل الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد تحرير سيناء.

كما أعلن وزير العمل حسن شحاتة، عن موعد اجازة عيد تحرير سيناء للقطاع الخاص، يوم الخميس المقبل أيضًا الموافق 25 أبريل 2024، وهي إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد تحرير سيناء، للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

يأتي ذلك في ضوء نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 49 لسنة 2024 والمتضمن : "أن يكون يوم الخميس الموافق 25 من شهر أبريل 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد تحرير سيناء".

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