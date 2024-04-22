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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مودرن فيوتشر يسقط في كمين الداخلية بالدوري

صدى البلد

حسم التعادل الإيجابي 1-1، مباراة الداخلية ومودرن فيوتشر، والتي أقيمت على استاد السلام، ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر من مسابقة الدوري المصري (دوري Nile).

وتقدم النيجيرى فانوم ألفريد بالهدف الأول للداخلية فى الدقيقة 34 من عمر اللقاء، وتعادل محمد فاروق لمودرن فيوتشر في الدقيقة 72؛ ليرتفع رصيد الأول إلى 11 نقطة في المركز الأخير بالمسابقة، بينما رفع فيوتشر رصيده إلى 25 نقطة في المركز السادس.

تشكيل مودرن فيوتشر

حراسة المرمى: محمود حمدي

الدفاع: محمود شعبان، علي الفيل، محمود رزق، جوناثان نجويم

خط الوسط: عمرو السيسي، حساني ايموراني، محمد صادق، علي زعزع

الهجوم: علي ياسر، أحمد عاطف

بينما جلس على مقاعد البدلاء، كل من: أحمد يحيى، طارق طه، باسم علي، محمد ربيعة، هشام عادل، كيجالي درامي، أحمد كباكا، أرنولد إيبا، محمد زعلوك.

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