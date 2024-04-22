الحديدي عن عيد تحرير سيناء الـ 42: له أهمية خاصة بسبب الأحداث الإقليمية

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إنه تزامناً مع حلول 25 إبريل 2024، يمر 42 عاماً على رفع العلم المصري على كامل سيناء في عام 1982 بعد معركة عسكرية وسياسية شاقة، وصولاً لمفاوضات طابا التي دامت سبع سنوات بعد ذلك أي في عام 1989 لتعود كل سيناء لحضن الوطن في أعقاب احتلال عام 1967.

وأضافت الحديدي، عبر “برنامج “ كلمة أخيرة” الذي تقدمه على شاشة ”ON": "بالرغم من اننا نحتفل الآن بتلك المناسبة، لكن الاحتفال هذا العام له أهمية خاصة بسبب ما يحيط بنا من أحداث إقليمية على حدودنا الشرقية في غزة ، وثانياً أن سيناء التي تم استلامها منذ 42 عاماً لم تعد صحراء بل طالتها ايادي التنمية والتعمير والبناء".

وتابعت : "الوطن غالي لما بنشوف معركة الشعب الفلسطيني للحفاظ على أرضه وإستشهاد قرابة 34 ألف فلسطيني تحت آلة البطش الاسرائيلية دائما نتذكر ونذكر أنفسنا أن الوطن غالي، ممكن نتعب في الوطن ونمر بأزمات لكن سيبقى الوطن غاليا".

وأشارت : "نتذكر في كل عام هذه المناسبة ونقدم التحية لكل من عمل وقدم دمه وجهده لتحرير سيناء ونتذكر الرئيس الراحل أنور السادات وكل قادة القوات المسلحة الذين شاركوا في تلك المعركة العسكرية العظيمة وكل من شارك في المعركة السياسية والقانونية".