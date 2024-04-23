عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

جمارك مطار الغردقة تحبط تهريب كمية من مخدرى الحشيش والماريجوانا

صورة من الضبطية
صورة من الضبطية

تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولى برئاسة جابر محمد موسي مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من مخدرى الحشيش والماريجوانا بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ وقانون الإستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طيران الخطوط الجوية الألمانية اشتبه محمود عابد الحاوي مأمور اللجنة الجمركية فى راكب ألمانى الجنسية أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية ، بتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة علي أبو الحسن محمود تحت إشراف محمد صبحي رئيس قسم الفحص بالأشعة تم تأكيد الاشتباه

وبالعرض على مهند محمد سامى نائب مدير الإدارة قرر تكليف إسلام موسي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود كمية من مخدرى الماريجوانا والحشيش داخل حقائبه وملابسه .

وقام بالجرد والتحريز محمد عبد الباسط ومحمود عابد الحاوي بحضور هاني عبد الحافظ من الأمن الجمركي وأحمد عادل عسكر بمكافحة التهرب الجمركي.

قرر عبد العال نعمان مدير عام جمارك الغردقة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم ٢٩ لسنة ٢٠٢٤ بعد العرض على عمر خليفه رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .

الغردقة مطار الغردقة الجمارك الخطوط الجوية الألمانية مصلحة الجمارك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا .. الحكومة تعلن موعد إجازة عيدي العُمال وشم النسيم

فنانة شهيرة.. معلومات عن خطيبة محمد رجب بعد ظهورهما الأول معا

سعر طن الحديد اليوم.. عز مفاجأة

3 أيام والجو هيقلب| تفاصيل حالة الطقس الأيام المقبلة.. وهذا اليوم الأصعب

اللعب خارج أرضه.. الكاف يصدم مازيمبي وينصف الأهلي ويحسم الجدل حول ركلة جزاء| تفاصيل

سقوط سيارة من أعلى الكوبري.. نجاة ركاب مترو روض الفرج من كارثة.. صورة

شبانة: ما فعله زيزو طبيعي في كرة القدم.. ومستاء من الهجوم على فندق إقامة دريمز

بداية التوقيت الصيفي تزامنا مع تطبيق المواعيد الجديدة لغلق المحال الجمعة المقبلة

ترشيحاتنا

طريقة تقديم إقرار وحدات سكنية عبر الانترنت| تفاصيل

200 ألف إسرائيلي دخلوا الملاجئ هروبًا من صواريخ حزب الله

مفاجأة حوّل طقس الأيام المقبلة.. وآخر مستجدات أسعار الذهب والدولار| أخبار تهمك

مدبولي: تسهيل إجراءات انشاء مصنع كابلات السيارات الكهربائية وحوافز خاصة للمشروع

احتفالاً بذكرى تحرير سيناء.. متحف السكة الحديد مجاناً للجمهور غدا

بـ 4 مسيرات.. ميليشيا الدعم السريع تهاجم مطارا عسكريا للجيش السوداني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في خطوات بسيطة .. كيف تحتوي غضب زوجتك ؟

من العبور للتنمية.. القوات المسلحة تقود جهود التنمية في سيناء|انفوجراف

3 أيام والجو هيقلب| تفاصيل حالة الطقس الأيام المقبلة.. وهذا اليوم الأصعب

بعد الإمارات.. هذه المناطق ستغرق بدولة عربية جديدة بسبب الأمطار خلال أيام| تحذير رسمي

فيديو

فنانة شقراء وجميلة.. من هي خطيبة الفنان محمد رجب الجديدة؟

الرئيس السيسى يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول

أسما شريف منير تقرر بيع سيارتها.. اعرف السبب

المدينة الفاضلة.. مسافر عبر الزمن يكشف شكل الحياة بعد 4000 سنة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ