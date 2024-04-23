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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بالقوة الضاربة| تشكيل العين لمواجهة الهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا

صدى البلد

كشف المدير الفني للهلال، البرتغالي جورجي جيسوس، عن التشكيلة الرسمية لمواجهة فريقه أمام العين مساء اليوم، على ملعب المملكة آرينا، في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم الأسبوع الماضي على ستاد هزاع بن زايد، في أبوظبي، قد انتهى بفوز العين 4-2.

وأجرى جيسوس تغييرا على قائمة أجانب الفريق، حيث استبعد المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، وضم عوضا عنه الحارس المغربي ياسين بونو.

ويبدأ جيسوس بالمهاجم صالح الشهري بدلا من عبدالله الحمدان، وأيضًا بالمدافع حسان تمبكتي، بدلا من كوليبالي.

وجاءت تشكيلة الهلال كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

الدفاع: سعود عبدالحميد - علي البليهي - حسان تمبكتي - ياسر الشهراني.

الوسط: روبن نيفيز - سيرجي سافيتش - سالم الدوسري - ميشيل دليجادو.

الهجوم: مالكوم - صالح الشهري.

على الجانب الآخر جاءت تشكيلة العين على النحو التالي:

حراسة المرمى: خالد عيسى

الدفاع: بندر الأحبابي - خالد الهاشمي - كوامي اوتون - إيريك جورجينس

الوسط: بارك يونج وو – يحيى نادر – أحمد برمان

الهجوم: أليخاندرو روميرو- سفيان رحيمي- ماتياس
 

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