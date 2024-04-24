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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك اليوم 24-4-2024

سعر الدولار
سعر الدولار

سجل سعر الدولار أمام الجنيه، استقرارا مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 24-4-2024،داخل الجهاز المصرفي العامل في مصر بدون أي تغيير.

 

ومع ختام تعاملات أمس هبط سعر الدولار مقابل الجنيه مقدار 33 قرشا، علي مستوي البنوك العاملة بمصر ويبلغ عددها 39 بنكا حكوميا وخاصا.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم 23 أبريل 2024

سعر الدولار في البنوك اليوم 21-4-2024

سجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 48 جنيه للشراء و48.1 جنيه للبيع.

سجل أقل سعر دولار أمام الجنيه في بنك البركة محققا نحو 47.95 جنيه للشراء و 48.05 جنيه للبيع

وبلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه بمعظم البنوك الأخري نحو 48 جنيه للشراء و 48.05 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، قطر الوطني الأهلي QNB، التجاري الدولي CIB،المصرف العربي الدولي AIB، المصرف المتحد، الأهلي المصري، قناة السويس،الإسكندرية،HSBC،الاسكندرية".

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه في البنك العربي الافريقي نحو 48.02 جنيه للشراء و 48.12 جنيه.

ويبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكي " مصر، المصري الخليجي".

وسجل ثالث أعلي سعر دولار أمام الجنيه في بنوك " سايب، الأهلي المتحد، التنمية الصناعية"، مسجلا 48.05 جنيه للشراء و 48.15 جنيه للبيع.

أعلى سعر 

وصل أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 48.15 جنيه للشراء و 48.25 جنيه للبيع في بنكي " كريدي أجريكول و ميد بنك

ثاني أعلي سعر

بلغ ثاني أعلي سعر نحو 48.1 جنيه للشراء و 48.2 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي

البنك المركزي يشتري ذهب

كشفت شركة شلاتين للثروة المعدنية، وهي إحدى الشركات التابعة لوزارة البترول المصرية، وتدير عمليات التنقيب عن المعادن والذهب في مصر، أنها سلمت البنك المركزي المصري شحنات من الذهب تراوحت بين 200 إلى 220 كيلو جرام خلال الربع الأول من 2024، بقيمة تجاوزت 400 مليون جنيه.

 

وسجل إجمالي كميات الذهب المُسلمة من شلاتين للثروة المعدنية، أكبر مورد للذهب الخام في مصر، إلى البنك المركزي خلال 9 أشهر مضت نحو 700 كيلو جرام، بقيمة تراوحت بين 1.4 و1.5 مليار جنيه، تختلف حسب تسعير الأوقية في السوق العالمي، وفق ما نقلته قناة العربية عن مصادر حكومية مصرية.

 

البنك المركزي يشتري 220 كليو ذهب من شلاتين

 

في العام الماضي، رفعت شركة شلاتين للثروة المعدنية، ضمن خطط زيادة الاحتياطي من الذهب، تسليماتها من الذهب إلى البنك المركزي المصري بنحو 14% على أساس سنوي في 2023 إلى نحو 720 كيلوجرام ذهب بقيمة 1.3 مليار جنيه تعادل 42 مليون دولار.

 

وتوقعت الشركة في يوليو من العام الماضي، رفع تسليماتها من الذهب إلى البنك المركزي المصري بنحو 32% خلال 2023 مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 830 كيلوجرام ذهب.

 

تتولى شلاتين للثروة المعدنية، تَسلُّم كميات من الذهب شهريًا من الشركات والأفراد المرخَّص لهم العمل بمناطق امتيازها في الصحراء الشرقية، لتسلّمها بدورها إلى البنك المركزي المصري.

 

وتسلم الشركة كميات الذهب وفق سعر الذهب بالبورصات العالمية بالدولار الأميركي المقوَّم بالجنيه المعتمد رسميًا من البنك المركزي.

 

وبدأت مصر في مارس 2023 تشغيل الإنتاج التجاري للذهب من موقع "إيقات" بجنوب مصر الذي تقدر احتياطياته بنحو 1.2 مليون أونصة من الذهب، وتبلغ نسبة الاستخلاص فيه 95% وتعتبر من أعلى نسب الاستخلاص.كشفت شركة شلاتين للثروة المعدنية، وهي إحدى الشركات التابعة لوزارة البترول المصرية، وتدير عمليات التنقيب عن المعادن والذهب في مصر، أنها سلمت البنك المركزي المصري شحنات من الذهب تراوحت بين 200 إلى 220 كيلو جرام خلال الربع الأول من 2024، بقيمة تجاوزت 400 مليون جنيه.

 

وسجل إجمالي كميات الذهب المُسلمة من شلاتين للثروة المعدنية، أكبر مورد للذهب الخام في مصر، إلى البنك المركزي خلال 9 أشهر مضت نحو 700 كيلو جرام، بقيمة تراوحت بين 1.4 و1.5 مليار جنيه، تختلف حسب تسعير الأوقية في السوق العالمي، وفق ما نقلته قناة العربية عن مصادر حكومية مصرية.

 

 

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