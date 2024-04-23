تراجع سعر الدولار في تعاملات اليوم بعدد من البنوك

يقدّم موقع "صدى البلد" لـ قرائه، خدمة التعرف على سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، وفقًا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة بالسوق المصرية.

تراجع سعر الدولار

و تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه 26 قرشا خلال منتصف التعاملات اليوم الثلاثاء مقارنة بالتعاملات الصباحية في بنكي الأهلي ومصر أكبر بنكين حكوميين على مستوى القطاع المصرفي، وفق سعر صرف العملات المنشورة على موقعهما الإلكتروني.

اسعار الدولار اليوم

و سجل سعر الدولار بمنتصف التعاملات في البنك الأهلي المصري: 48.2 جنيه للشراء، و48.1 جنيه للبيع،

بينما سجل سعر الدولار في بنك مصر: 48.2 جنيه للشراء، و48.1 جنيه للبيع.