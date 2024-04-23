رغم الخسارة| العين الإماراتي يتأهل لنهائي دوري أبطال آسيا على حساب الهلال

نجح العين الإماراتي في التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا، رغم خسارته من الهلال السعودي بنتيجة 2-1، على ملعب المملكة أرينا، مساء اليوم الثلاثاء، في إياب نصف النهائي.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ستاد هزاع بن زايد الأسبوع الماضي، قد انتهت بفوز العين (4-2)، ليصعد الفريق الإماراتي بمجموع المباراتين (5-4).

أحرز الأهداف في مباراة اليوم كل من روبن نيفيز في الدقيقة 4 وسالم الدوسري في الدقيقة 51 للهلال، فيما سجّل إيريك جورجينس هدف العين الوحيد في الدقيقة 12.

ومن المنتظر أن يواجه العين في المباراة النهائية الفائز من مباراة يوكوهاما إف مارينوس الياباني وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي.



وكشف المدير الفني للهلال، البرتغالي جورجي جيسوس، عن التشكيلة الرسمية لمواجهة فريقه أمام العين، على ملعب المملكة آرينا، في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم الأسبوع الماضي على ستاد هزاع بن زايد، في أبوظبي، قد انتهى بفوز العين 4-2.

وأجرى جيسوس تغييرا على قائمة أجانب الفريق، حيث استبعد المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، وضم عوضا عنه الحارس المغربي ياسين بونو.

ويبدأ جيسوس بالمهاجم صالح الشهري بدلا من عبدالله الحمدان، وأيضًا بالمدافع حسان تمبكتي، بدلا من كوليبالي.

وجاءت تشكيلة الهلال كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

الدفاع: سعود عبدالحميد - علي البليهي - حسان تمبكتي - ياسر الشهراني.

الوسط: روبن نيفيز - سيرجي سافيتش - سالم الدوسري - ميشيل دليجادو.

الهجوم: مالكوم - صالح الشهري.

على الجانب الآخر جاءت تشكيلة العين على النحو التالي:

حراسة المرمى: خالد عيسى

الدفاع: بندر الأحبابي - خالد الهاشمي - كوامي اوتون - إيريك جورجينس

الوسط: بارك يونج وو – يحيى نادر – أحمد برمان

الهجوم: أليخاندرو روميرو- سفيان رحيمي- ماتياس

