أخبار التكنولوجيا|جوجل تعتزم إغلاق خدمة بودكاست عالميا فما موقف مستخدميها؟ وبسعر مفاجأة وإمكانات خارقة لا تتردد في شراء النظارة الذكية

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

بسعر مفاجأة وإمكانيات خارقة.. لا تتردد في شراء النظارة الذكية Ray-Ban Meta

إذا كنت تبحث عن نظارة يمكنها القيام بمهام متعددة الوسائط أي عناصر محتوى متعددة مثل النصوص والصور يمكنك شراء النظارة الذكية Ray-Ban Meta وفقا لموقع “ theverge تأتي نظارة Ray-Ban Meta بعدة ميزات وهي كالتالي

دون اتصال بالإنترنت | واتساب تختبر ميزة جديدة.. فما هي؟

ميزة جديدة تختبرها منصة المحادثة الفورية واتساب يمكن للمستخدمين من خلالها نقل الملفات ومشاركتها وذلك دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت، مما يعني أن المستخدمين سيكونون قادرين على القيام بمشاركة المستندات والصور والملفات الأخرى مع جهات الاتصال الخاصة بهم دون اشتراط توفر اتصال مباشر وذلك عبر الإنترنت.

تطبيق جديد تعتزم شركة آبل إتاحته لأجهزة الأيباد فما القصة؟

لازالت هناك بعض التطبيقات الأساسية الهامة الغائبة عن أجهزة آيباد حتى الوقت الحالي، ويعد من ضمنها واتساب وإنستاجرام

على الجانب الآخر وفقا لموقع" macrumors " تطبيق جديد تعتزم شركة آبل إتاحته لأجهزة الأيباد وذلك بعد أن أصبح موضع سخرية من المستخدمين منذ وقتٍ طويل ومن المقرر القيام بإعلان عنه منتصف العام، والبدء بإطلاقه رسميا في وقتٍ لاحق من العام الجاري.

جوجل تعتزم إغلاق خدمة بودكاست عالميا فما موقف مستخدميها؟ إليك التفاصيل كاملة

شعبية واسعة تحظى بها خدمة جوجل بودكاست مع بعض من تطبيقاتها البسيطة والعديد من التحسينات التي أُضيفت إليها مؤخرا ومنها إمكانية استئناف سماع حلقات البودكاست في جهاز مختلف، وإضافة بعض الاشتراكات وذلك عبر خلاصة RSS، وبعض عناصر التحكم السهلة وغيرها.