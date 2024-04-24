بسعر مفاجأة وإمكانيات خارقة.. لا تتردد في شراء النظارة الذكية Ray-Ban Meta

إذا كنت تبحث عن نظارة يمكنها القيام بمهام متعددة الوسائط أي عناصر محتوى متعددة مثل النصوص والصور يمكنك شراء النظارة الذكية Ray-Ban Meta

وفقا لموقع “ theverge تأتي نظارة Ray-Ban Meta بعدة ميزات تشمل مكالمات الفيديو والذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا، بجانب إمكانية توصيل النظارات بخدمة البث الموسيقي Apple Music.

يمكن استخدام نظارة Ray-Ban Meta لمُشاركة ما تحبينه من مكالمات عبر Messenger أو واتساب

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توفر نظارات Ray-Ban Meta أيضًا مجموعة واسعة من الأساليب لاستيعاب المزيد من الأشخاص وأذواقهم و تعتبر إطارات Skyler والتي تشبه عين القطة الأكثر مُلاءمةً للوجوه الصغيرة، في حين أن البديل Headliner التي تحتوي على عدسات مُستديرة، قد أصبحت ذات جسر مُنخفض يعد مناسب للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في انزلاق النظارات على وجوههم.

و قد حققت النظارة نجاحًا مُفاجئًا لـ Ray-Ban وميتا، مما قد اضطر شريك التصنيع EssilorLuxottica إلى القيام بزيادة الإنتاج للقيام بمواكبة الطلب الزائد على النظارة.

أما عن سعر نظارات Ray-Ban Meta فقد يصل إلى حوالي 299 دولارًا.