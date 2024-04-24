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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بسعر مفاجأة وإمكانيات خارقة.. لا تتردد في شراء النظارة الذكية Ray-Ban Meta

صدى البلد

إذا كنت تبحث عن نظارة يمكنها القيام بمهام متعددة  الوسائط أي عناصر محتوى متعددة مثل النصوص والصور يمكنك شراء النظارة الذكية Ray-Ban Meta

وفقا لموقع “ theverge  تأتي نظارة Ray-Ban Meta بعدة ميزات  تشمل مكالمات الفيديو والذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا، بجانب إمكانية توصيل النظارات بخدمة البث الموسيقي Apple Music.

يمكن استخدام نظارة Ray-Ban Meta  لمُشاركة ما تحبينه من مكالمات عبر Messenger أو واتساب  

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توفر  نظارات Ray-Ban Meta  أيضًا مجموعة واسعة من الأساليب لاستيعاب المزيد من الأشخاص وأذواقهم و تعتبر إطارات Skyler  والتي تشبه عين القطة الأكثر مُلاءمةً للوجوه الصغيرة، في حين أن البديل Headliner التي تحتوي على عدسات مُستديرة، قد أصبحت ذات جسر مُنخفض يعد مناسب للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في انزلاق النظارات على وجوههم.

و قد حققت النظارة  نجاحًا مُفاجئًا لـ Ray-Ban وميتا،  مما قد اضطر شريك التصنيع EssilorLuxottica إلى القيام بزيادة الإنتاج للقيام بمواكبة الطلب الزائد على النظارة.

أما عن سعر نظارات Ray-Ban Meta  فقد يصل إلى حوالي 299 دولارًا.

النظارة الذكية النظارة الذكية Ray-Ban Meta البث الموسيقي إطارات Skyler عدسات م ستديرة

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