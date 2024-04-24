عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

جوجل تعتزم إغلاق خدمة بودكاست عالميا فما موقف مستخدميها؟ إليك التفاصيل كاملة

جوجل تعتزم إغلاق
جوجل تعتزم إغلاق خدمة بودكاست عالميا فما موقف مستخدميها ؟

شعبية واسعة تحظى بها خدمة جوجل بودكاست مع بعض من تطبيقاتها البسيطة والعديد من التحسينات التي أُضيفت إليها مؤخرا ومنها إمكانية استئناف سماع حلقات البودكاست في جهاز مختلف، وإضافة بعض الاشتراكات وذلك عبر خلاصة RSS، وبعض عناصر التحكم السهلة وغيرها.

 إلا أنه  في المقابل  وفقا لموقع" wired" قد أعلنت شركة جوجل من جانبها أنها تخطط للقيام بإغلاق خدمة بودكاست Google Podcasts التابعة لها  عالميًا  وذلك لتنضم خدمة بودكاست إلى قائمة طويلة من العديد من التطبيقات والخدمات التي قامت شركة جوجل بإغلاقها خلال السنوات الأخيرة، وقد كان آخرها القيام بإغلاق خدمة VPN المدمجة في اشتراكات Google One السحابية.

رسالة تحذير من رئيس جوجل بعد طرد 28 موظفا عارضوا مشروعًا مع إسرائيل

ثبته فورا.. جوجل تصدر تحديثا مهما لـ 2 مليار مستخدم لمتصفح كروم

ومن المقرر أن تقوم جوجل بإغلاق خدمة بودكاست وذلك بحلول شهر يونيو المقبل وذلك في خطوة متوقعة من قبل شركة جوجل و سيكون مستخدمي تلك الخدمة مجبرين على الانتقال إلى استخدام خدمة يوتيوب ميوزيك” لنقل اشتراكات البودكاست والاستماع إليها

ومن جانبها أعلنت شركة جوجل أنها ستمنح المستخدمين متسعًا من الوقت للقيام بإتمام عملية نقل الاشتراكات الخاصة بهم إلى إلى العديد من التطبيقات المختلفة  وذلك حتى 29 من شهر يوليو من العام الجاري.

 وعلى الجانب الآخر من جانبها تتيح جوجل للمستخدمين القيام بتجميع اشتراكاتهم في ملف بصيغة OPML، ثم القيام بعد ذلك بنقلها إلى أي تطبيق آخر أو أي  خدمة أخرى للقيام بمتابعة الحلقات المفضلة لديهم.

خدمة جوجل جوجل بودكاست حلقات البودكاست Google Podcasts اشتراكات Google One خدمة VPN

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل مفاجئ من إمام عاشور بعد أنباء رحيله عن الأهلي

شكرا ووداعا.. موعد رحيل محمد صلاح عن ليفربول

مقابل 45 مليون جنيه.. بيراميدز يتوصل إلى اتفاق لضم نجم الزمالك

أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن رحيل إمام عاشور عن الأهلي

بملابس صيفية جريئة.. ظهور لافت لـ طليقة تامر حسني

الموجة الأقوى.. تحذير عاجل حول حالة الطقس خلال الساعات المقبلة | تفاصيل

البطيخ والخوخ|سر انتشار فواكه قبل أوانها.. وخبير يحذر من تصرف قبل الحصاد

جريمة بشعة| ماذا فعل عامل الدليفري في الرضيعة “جانيت”؟!.. والمتهم: "عندي ميول للأطفال"

موضوعات متعلقة

تطبيق جديد تعتزم شركة آبل إتاحته لأجهزة الأيباد فما القصة؟

أخبار التكنولوجيا|أرخص هاتف رائد في 2024.. تسريبات تكشف مفاجأة كبرى من سامسونج وتستبدل شاشات هواتفها بعد شكوى الكثير من العلماء فما القصة؟

بإمكانيات عصرية.. سامسونج تعلن عن سلسلة هواتف جديدة زد فولد وفليب

بسعر مفاجأة وبإمكانيات عصرية.. سامسونج تطرح هاتف جالاكسي C55

سامسونج تستبدل شاشات هواتفها بعد شكوى الكثير من العلماء فما القصة؟

تلفاز Redmi Max على قد الإيد وإمكانيات لن تجعلك تندم على شرائه

أخبار التكنولوجيا| أحدث وأرخص سمارت ووتش بـ600 جنيه فقط.. انخفاض تاريخي في سعر هاتف Google Pixel

«هواوي» تدعم أحدث هواتفها Pura 70 بميزة طال انتظارها.. فما هي؟

ترشيحاتنا

مفاجأة لزائري الجناح المصري في معرض ATM دبي .. رحلات مجانية

حكم الإقامة للصلاة بصيغة الأذان.. دار الإفتاء تجيب

غلق شوارع هامة في مدينة نصر.. اعرف البديل

الطلاب يتزايدون.. المظاهرات المؤيدة لفلسطين في جامعة كاليفورنيا تتواصل

117 سنة أهلي .. هنا مصنع الأبطال وتحطيم الأرقام القياسية

مصرع شخصين .. تحطم طائرة شحن نادرة النوع في أمريكا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جوجل تعتزم إغلاق خدمة بودكاست عالميا فما موقف مستخدميها؟ إليك التفاصيل كاملة

بالتايجر.. طليقة أحمد الفيشاوي تثير الجدل عبر إنستجرام برفقة زوجها |شاهد

يحارب البكتيريا والحساسية والسرطان.. بالأبحاث العلمية زيت مذهل يحميك من الأمراض

وصفة للرياضيين.. طريقة تحضير سلطة الحمص

فيديو

كان حقيقي.. محمد سلامة يكشف كواليس مشهد حلق إلهام صفي الدين شعرها

تراجع جديد في أسعار الزيت والسكر والأرز

توقعات بخفض أسعار الفائدة في مصر بهذه النسبة

رسائل في حب محمد صلاح .. ماذا فعلت جماهير ليفربول في الساعات الأخيرة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

اﻟﻤﺰﻳﺪ