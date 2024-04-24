جوجل تعتزم إغلاق خدمة بودكاست عالميا فما موقف مستخدميها؟ إليك التفاصيل كاملة

شعبية واسعة تحظى بها خدمة جوجل بودكاست مع بعض من تطبيقاتها البسيطة والعديد من التحسينات التي أُضيفت إليها مؤخرا ومنها إمكانية استئناف سماع حلقات البودكاست في جهاز مختلف، وإضافة بعض الاشتراكات وذلك عبر خلاصة RSS، وبعض عناصر التحكم السهلة وغيرها.

إلا أنه في المقابل وفقا لموقع" wired" قد أعلنت شركة جوجل من جانبها أنها تخطط للقيام بإغلاق خدمة بودكاست Google Podcasts التابعة لها عالميًا وذلك لتنضم خدمة بودكاست إلى قائمة طويلة من العديد من التطبيقات والخدمات التي قامت شركة جوجل بإغلاقها خلال السنوات الأخيرة، وقد كان آخرها القيام بإغلاق خدمة VPN المدمجة في اشتراكات Google One السحابية.

ومن المقرر أن تقوم جوجل بإغلاق خدمة بودكاست وذلك بحلول شهر يونيو المقبل وذلك في خطوة متوقعة من قبل شركة جوجل و سيكون مستخدمي تلك الخدمة مجبرين على الانتقال إلى استخدام خدمة يوتيوب ميوزيك” لنقل اشتراكات البودكاست والاستماع إليها

ومن جانبها أعلنت شركة جوجل أنها ستمنح المستخدمين متسعًا من الوقت للقيام بإتمام عملية نقل الاشتراكات الخاصة بهم إلى إلى العديد من التطبيقات المختلفة وذلك حتى 29 من شهر يوليو من العام الجاري.

وعلى الجانب الآخر من جانبها تتيح جوجل للمستخدمين القيام بتجميع اشتراكاتهم في ملف بصيغة OPML، ثم القيام بعد ذلك بنقلها إلى أي تطبيق آخر أو أي خدمة أخرى للقيام بمتابعة الحلقات المفضلة لديهم.