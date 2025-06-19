دعاء قضاء الحاجة المأثور عن النبي.. الإفتاء تكشف كلماته وفضله

دعاء قضاء الحاجة المأثور عن النبي هو دعاء يلجأ إليه المسلم ويقوله لقضاء حاجته، خاصةً أنه مأثور عن النبي محمد صلى الله عليه ويمكن لكل شخص أن يقوله ويستعين به في قضاء حاجته إلى جانب الأخذ بالأسباب وفي السطور التالية نتعرف على صيغة دعاء قضاء الحاجة المأثور عن النبي.

دعاء قضاء الحاجة المأثور عن النبي مكتوب

وفي السياق، كشف الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، في أحد لقاءاته التلفزيونية، عن صيغة دعاء قضاء الحاجة المأثور عن النبي.

وقال أمين الفتوى في دار الإفتاء، إنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء مأثور يجب أن يقوله المسلم ليطلب به حاجته التي استعصيت عليه.

صيغة دعاء قضاء الحاجة

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن يجب على المسلم قبل ترديد دعاء قضاء الحاجة أن يحسن الوضوء، ويصلي ركعتين خفيفتين، قبل الدعاء، مستشهدا بالحديث الشريف الذي رُوي عن عثمان بن حنيف، أن رجلاً ضرير البصر، أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "ادعُ الله أن يعافيني، فقال النبي له: إن شئت دعوتُ لك، وإن شئت أخّرتُ ذاك، فهو خير لك".

وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء وصيغة دعاء الحاجة المأثور عن النبي هي أن يردد المسلم ويقول:

"اللهم إني أسألك، وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني توجهتُ بك إلى ربي في حاجتي «اذكر حاجتك»، فتقضي لي، اللهم فشفّعه فيَّ وشفّعني في نفسي".

كيفية صلاة قضاء الحاجة

وكان الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أكد في فيديو منشور على صفحة دار الإفتاء المصرية، أن صلاة الحاجة عبارة عن ركعتين وتُصلى كأي صلاة عادية.

وأوضح أن صلاة الحاجة تؤدي في وقت الصلاة، وذلك يكون في الأوقات التي لا تكره فيها الصلاة، مثل أداء بعد صلاة الفجر أو بعد العصر إلى وقت المغرب.

أفضل وقت لصلاة الحاجة

وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن صلاة الحاجة تؤدي في أي وقت بخلاف الأوقات السابقة التي يكره فيها الصلاة العادية.

ونوه بأن صلاة الحاجة تصلى ركعتين اثنتين، وبعد الانتهاء من الصلاة والتسليم، يرفع الشخص يديه إلى السماء متضرعا ويقوم بترديد دعاء قضاء الحاجة بقلب خاشع.