قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أيتن عامر ترد لأول مرة على شائعة زواجها.. ماذا قالت؟
أحمد الجنايني يرد على شائعة زواجه: سأتخذ الإجراءات القانونية
اعتقال 18 عميلاً للموساد.. إيران تعلن عن تفكيك شبكات تجسس إسرائيلية
الجيش الإسرائيلي يفتح تحقيقا في صاروخ إيراني استهدف تل أبيب
بعد تحسن الطقس.. استئناف مباراة باتشوكا وسالزبورج بكأس العالم للأندية
دعاء قضاء الحاجة المأثور عن النبي.. الإفتاء تكشف كلماته وفضله
الغباري: النزعة القومة لإيران دفعتها لاستخدام صواريخها ضد إسرائيل
اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق ومتابعة الأسعار .. اليوم
شمس البارودي تنعى شقيق الفنان الراحل حسن يوسف: ذهب إليه متعجلا
الجيش الأمريكي يعيد تموضع قواته بالشرق الأوسط تحسبًا لهجوم إيراني
إعلام أمريكي: ترامب يُمهل إيران ويُجمّد الضربة العسكرية مؤقتًا
الصين تجلي رعاياها في إسرائيل عبر مصر اعتبارا من الجمعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء قضاء الحاجة المأثور عن النبي.. الإفتاء تكشف كلماته وفضله

دعاء قضاء الحاجة
دعاء قضاء الحاجة
أحمد سعيد

دعاء قضاء الحاجة المأثور عن النبي هو دعاء يلجأ إليه المسلم ويقوله لقضاء حاجته، خاصةً أنه مأثور عن النبي محمد صلى الله عليه ويمكن لكل شخص أن يقوله ويستعين به في قضاء حاجته إلى جانب الأخذ بالأسباب وفي السطور التالية نتعرف على صيغة دعاء قضاء الحاجة المأثور عن النبي.

دعاء قضاء الحاجة المأثور عن النبي مكتوب

وفي السياق، كشف الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، في أحد لقاءاته التلفزيونية، عن صيغة دعاء قضاء الحاجة المأثور عن النبي.

وقال أمين الفتوى في دار الإفتاء، إنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء مأثور يجب أن يقوله المسلم ليطلب به حاجته التي استعصيت عليه.

صيغة دعاء قضاء الحاجة

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن يجب على المسلم قبل ترديد دعاء قضاء الحاجة أن يحسن الوضوء، ويصلي ركعتين خفيفتين، قبل الدعاء، مستشهدا بالحديث الشريف الذي رُوي عن عثمان بن حنيف، أن رجلاً ضرير البصر، أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "ادعُ الله أن يعافيني، فقال النبي له: إن شئت دعوتُ لك، وإن شئت أخّرتُ ذاك، فهو خير لك".

وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء وصيغة دعاء الحاجة المأثور عن النبي هي أن يردد المسلم ويقول:

  • "اللهم إني أسألك، وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني توجهتُ بك إلى ربي في حاجتي «اذكر حاجتك»، فتقضي لي، اللهم فشفّعه فيَّ وشفّعني في نفسي".

كيفية صلاة قضاء الحاجة

وكان الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أكد في فيديو منشور على صفحة دار الإفتاء المصرية، أن صلاة الحاجة عبارة عن ركعتين وتُصلى كأي صلاة عادية. 

وأوضح أن صلاة الحاجة تؤدي في وقت الصلاة، وذلك يكون في الأوقات التي لا تكره فيها الصلاة، مثل أداء بعد صلاة الفجر أو بعد العصر إلى وقت المغرب.

أفضل وقت لصلاة الحاجة

وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن صلاة الحاجة تؤدي في أي وقت بخلاف الأوقات السابقة التي يكره فيها الصلاة العادية.

ونوه بأن صلاة الحاجة تصلى ركعتين اثنتين، وبعد الانتهاء من الصلاة والتسليم، يرفع الشخص يديه إلى السماء متضرعا ويقوم بترديد دعاء قضاء الحاجة بقلب خاشع.

دعاء قضاء الحاجة المأثور عن النبي دعاء قضاء الحاجة قضاء الحاجة النبي دعاء دعاء قضاء الحاجة المأثور عن النبي مكتوب صيغة دعاء قضاء الحاجة كيفية صلاة الحاجة صلاة قضاء الحاجة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة 72 ساعة متواصلة للحكومة والقطاع الخاص.. مفاجأة خلال أيام

إجازة 72 ساعة متواصلة للحكومة والقطاع الخاص.. مفاجأة خلال أيام

600 جنيه.. الذهب يفاجئ الجميع ويهبط مجددًا في محلات الصاغة

نزل 600 جنيه.. الجنيه الذهب يفاجئ الجميع ويهبط في محلات الصاغة

زعيم كوريا الشمالية

حذرت تل أبيب.. أول تعليق من كوريا الشمالية على حرب إيران وإسرائيل

محافظ دمياط

برقم الجلوس.. احصل على نتيجة الإعدادية في دمياط عبر هذا الرابط

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الأربعاء 18 يونيو 2025 (آخر تحديث)

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الأربعاء 18 يونيو 2025 (آخر تحديث)

كشرى ابو طارق

صاروخ كشري أبو طارق" يربك هيئة البث الإسرائيلية ويتصدر تريند السوشيال ميديا

مدير التجنيد

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أكتوبر| اعرف الشروط والتفاصيل

رئيس الوزراء

عفو رئاسي بمناسبة ثورة 30 يونيو.. 10 قرارات جديدة للحكومة في اجتماع اليوم

ترشيحاتنا

أرشيفية

إسرائيل تستهدف حزب الله مجددًا في النبطية رغم اتفاق وقف إطلاق النار

أرشيفية

جيش الاحتلال: 60 مقاتلة نفذت هجمات على 20 موقع نووي وعسكري داخل إيران

صورة تعبيرية

اختراق شارة البث للتلفزيون الإيراني و"رشقات صاروخية متبادلة"

بالصور

طريقة عمل الجبنة الرومي في المنزل

طريقة عمل الجبنة الرومى فى المنزل
طريقة عمل الجبنة الرومى فى المنزل
طريقة عمل الجبنة الرومى فى المنزل

بملابس كاجوال.. مي عمر تخطف الأنظار رفقة محمد سامي

.مى عمر تخطف الانظار رفقة محمد سامى
.مى عمر تخطف الانظار رفقة محمد سامى
.مى عمر تخطف الانظار رفقة محمد سامى

ببطن مكشوف.. سارة سلامة تثير الجدل بإطلالتها الجديدة

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

الصور الأولى من حفل زفاف ابنة ماجد المصري ماهيتاب

ابنة ماجد المصرى
ابنة ماجد المصرى
ابنة ماجد المصرى

فيديو

مطعم بلبنان

سهرة على وقع الانفجار.. مطعم لبناني يفرض رسوما على مشاهدة سقوط الصـ.واريخ الإيرانية

مصطفى الفقي

إيران هدفها فارسي والكيان يحاول استفزاز مصر .. مصطفى الفقي يكشف المستور

السبب وراء وقف صفقة زيزو

بقيمة 300 مليون جنيه.. سبب توقف انتقال زيزو لنيوم السعودي في آخر لحظة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: تكامل الزراعة والصناعة.. مفتاح الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: جبر الخواطر

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. لغة الكمال

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. التكلفة البيئية للصراعات العسكرية

د. منال إمام / أستاذ أصول التربية والباحث في الشئون الدبلوماسية

د. منال إمام: مصر.. قوية بأبنائها

المزيد