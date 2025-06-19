محمد العرابي: قرارات إسرائيل باتت عبئا على الولايات المتحدة

أكد محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، أن الولايات المتحدة الأمريكية تفكر في الدخول على خط الأزمة مع إيران لدعم إسرائيل، لافتا إلى أن هناك اتجاهًا آخر داخل الإدارة الأمريكية للانتظار وعدم التسرع، لأن دخول أمريكا يعني استهداف المنشآت النووية الإيرانية، وهو ما قد يشعل المنطقة ويوسع رقعة الحرب، لتطال دولًا أخرى.

واعتبر وزير الخارجية الاسبق محمد العربي، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن قرارات إسرائيل باتت عبئا على الولايات المتحدة، رغم استمرار الدعم الأمريكي لها، مرجحا أن تلجأ واشنطن إلى وساطة ثلاثية تشمل بريطانيا وفرنسا وألمانيا لحل الأزمة بين إيران وإسرائيل.

وتابع: "مصر والسعودية وتركيا هم الأطراف التي يمكن أن يسمع لها في الأزمة بين إيران وإسرائيل، روسيا لا يمكن أن تكون مساندا قويا لإيران ولديها ما يكفي من الأزمات".