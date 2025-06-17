السفير محمد العرابي: لن يكون هناك توسيع لدائرة الحرب بين إسرائيل وإيران

أكد السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، أن مصر لازالت تسير في نهجها على الدبلوماسية القائمة على احترام قوانين الأمم المتحدة والقانون الدولي، وهو ما يظهر في إدارة الأزمات.

وقال محمد العرابي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، ان الشعب الإيراني الأن أصبح ملتف حول القيادة الإيرانية، ولكن القيادة الأمريكية تقوم باللعب والضغط وتخويف القيادة الإيرانية.

وتابع وزير الخارجية الأسبق، أنه لا أعتقد أنه سيكون هناك توسيع للحرب بين إسرائيل وإيران، مؤكدا انه سيكون هناك تدخلات من فرنسا وألمانيا وإنجلترا، ومن المتوقع أن يكون هناك حلول سياسية، تقضي على العنف من الجانب الإسرائيلي.