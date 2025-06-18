وزير الخارجية الأسبق: إسرائيل لا تجرؤ على الدخول في حرب مع مصر

أكد محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، أن اسرائيل لا تجرؤ على فتح جبهة حرب مع مصر؛ لأنها غير مستعدة بسبب حربها مع إيران والوضع في غزة، متوقعا أن الحرب بين اسرائيل وايران لن تكون طويلة.

وأضاف السفير محمد العرابي، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن إسرائيل نجحت في تنفيذ اختراقات كبيرة داخل إيران عبر جهاز الموساد، أدت إلى سقوط عدد من القيادات العسكرية والسياسية، واعتبر أن هذا يُظهر حجم عدم الرضا الشعبي داخل إيران، ويعكس تفوقًا استخباراتيًا إسرائيليًا تكرر أيضًا في سوريا ولبنان.

وأوضح السفير محمد العرابي، أن تغيير النظام في إيران حاليًا أمر غير وارد، رغم الاختراقات الكبيرة، مشيرًا إلى أن الحرب الآن مفتوحة، وإيران لا تزال قادرة على الصمود والرد.

ونوه بأن "النصر المطلق" أو "الهزيمة الكاملة" في الصراع بين اسرائيل وإيران لم يعد لهما وجود في الحروب الحديثة.