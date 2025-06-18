وزير الخاريجة الأسبق : تخصيب اليورانيوم هو جوهر الخلاف مع الغرب وطهران لا تسعى لأمتلاك قنبلة نووية

قال وزير الخارجية الأسبق محمد العرابي، إن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خلال زيارته إلى القاهرة ولقائه بعدد من الدبلوماسيين المصريين، لم يكن يتوقع اندلاع حرب أو تصعيد كبير في الأوضاع، مؤكدا أن مسار التفاوض كان هو الحاكم في تفكير وزير الخارجية الإيراني، وهو ما ظهر بوضوح في طبيعة الحديث.

وكشف محمد العرابي، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، عن أن عراقجي أبلغهم أن إيران تفكر في تغيير اسم الشارع الذي كان سببًا في أحد الخلافات الدبلوماسية مع مصر، في خطوة ترمز إلى تهدئة التوترات، وأوضح أن الوزير الإيراني شدد خلال اللقاء على أن طهران لا تفكر في امتلاك سلاح نووي، وأن هناك فتوى دينية صريحة تحرم ذلك.

وأشار السفير محمد العرابي، إلى أن وزير الخارجية الإيراني قال إن تخصيب اليورانيوم هو جوهر الخلاف مع الغرب، وليس مسألة امتلاك السلاح النووي بحد ذاته، كما أكد أن الثقافة الإيرانية تجعل أي عدوان خارجي عاملًا في زيادة التماسك الداخلي، وليس العكس.