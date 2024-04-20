ثبته فورا.. جوجل تصدر تحديثا مهما لـ 2 مليار مستخدم لمتصفح كروم

أصدرت شركة جوجل تحديثًا مهمًا لمستخدمي متصفحها "Google Chrome" جوجل كروم، والبالغ عددهم 2 مليار مستخدم حول العالم.

أكدت جوجل أن التحديث الأمني يتضمن ثلاثة إصلاحات عالية الخطورة على الأقل لنقاط الضعف من النوع الذي تم استغلاله في ثغرات أخرى في الماضي. بحسب “ فوربس”.

خصصت جوجل تحديث 124.0.6367.60/.61 لمستخدمي نظامي التشغيل Windows وMac، أما تحديث 124.0.6367.60 فمخصص لنظام التشغيل Linux .

يعد تحديث جوجل ضمن جهودها لحماية المستخدمين من المشهد المتطور للتهديدات السيبرانية، وأشارت الشركة إلى أنه سيتم نشر التحديث خلال الأيام والأسابيع المقبلة، مما يضمن وصولًا واسعًا ومنتظمًا إلى قاعدة مستخدميها العالمية.

تؤثر هذه الثغرات على مستخدمي متصفح كروم لنظامي التشغيل Windows وMac، وتتعلق اثنتان من الثغرات الثلاث بمحرك JavaScript وWebAssembley في كروم.