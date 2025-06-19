الإحتلال يكشف حجم الخسائر البشرية جراء الصواريخ الإيرانية



كشفت القناة 12 الإسرائيلية عن حجم الخسائر البشرية في دولة الإحتلال جراء الصواريخ الإيرانية علي تل أبيب حيث بلغت 24 قتيلا و838 مصابا وإجلاء نحو 5 آلاف شخص من منازلهم.

وقال القناة 12 الإسرائيلية أنه تم إطلاق أكثر من 400 صاروخ سقط نحو 40 منها في مواقع مختلفة منذ بدء الحرب مع إيران.

وفي وقت لاحق من اليوم ، أعلن الإسعاف الإسرائيلي ارتفاع عدد المصابين من الهجوم الإيراني الأخير علي عدد من المناطق الإسرائيلية الي 65 حالة.

وفي السياق ذاته ، أكد الحرس الثوري الإيراني نجاحه في تنفيذ الموجة الـ14 من هجماته على أهداف الإحتلال الإسرائيلي الإستراتيجية.

واشارت القناة 12 الإسرائيلية إلي ان صاروخ إيراني أصاب منزل وزير البيئة السابق داني نافيه عضو الليكود في تل أبيب الكبرى.

وأفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية بإطلاق دفعة من الصواريخ الإيرانية باتجاه "الأراضي المحتلة"، فيما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية دوي انفجارات قوية في مناطق متفرقة، من بينها شرق تل أبيب ومستوطنات غرب رام الله.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية سقوط صاروخ إيراني بشكل مباشر على مبنى في منطقة تل أبيب الكبرى، بينما تحدثت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن إصابة مباشرة في مدينة هرتسيليا شمال تل أبيب.

في سياق آخر..عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا، ذكرت فيه أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد أن مغادرته مبكرا لاجتماع مجموعة السبع لا علاقة له إطلاقا بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران.