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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الصواريخ الإيرانية تستهدف قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي ومقر المخابرات

الدخان يتصاعد من بمني اسرائيلي بعد قصفه
الدخان يتصاعد من بمني اسرائيلي بعد قصفه
محمود نوفل

أفادت وسائل إعلام ايرانية بأن الهدف من الهجوم الأخير هو استهداف مقر قيادة للجيش الإسرائيلي ومقر للمخابرات المجاور لمستشفى سوروكا ، مشيرة إلى أن طهران استهدفت منشأة إسرائيلية فيها عدد كبير من الجنود والضباط.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن  المنشأة التي استهدفها الهجوم قرب مستشفى سوروكا تضم آلاف العسكريين وأنظمة القيادة الرقمية والعمليات السيبرانية وأنظمة C4ISR لجيش الاحتلال.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه دولة الاحتلال .

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية في بيان لها: "نظرًا لرصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل، ستنطلق صفارات الإنذار خلال الدقائق القليلة القادمة في تل أبيب ومحيطها".

ومساء أمس، قال جيش الاحتلال إنه ضرب مواقع لتطوير الأسلحة النووية في العاصمة الإيرانية طهران.

20 هدفاً عسكرياً
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له" خلال الساعات الماضية، استهدفت 60 مقاتلة أكثر من 20 هدفا عسكريا بما في ذلك مواقع لتطوير الأسلحة النووية، وأخرى لإنتاج الصواريخ تابعة للنظام الإيراني في طهران".

وأضاف البيان: "طالت الغارات مواقع لإنتاج الأسلحة النووية، وأخرى مخصصة لإنتاج أجهزة الطرد المركزي، بالإضافة إلى مواقع بحث وتطوير تابعة لمشروع تطوير الأسلحة النووية للنظام الإيراني".

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