"الأرصاد": شبورة مائية واضطراب في الملاحة.. وتحذيرات من طقس اليوم

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد اليوم الخميس 19 يونيو 2025، أجواءً مائلة للحرارة إلى حارة في شمال البلاد، مع طقس شديد الحرارة في جنوب الصعيد وجنوب سيناء، بينما يكون الطقس معتدلًا ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم في مصر ودرجات الحرارة أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأربعاء.. أخبار تهمك موجة حر تضرب مصر.. تعرف على تفاصيل الطقس اليوم

شبورة مائية كثيفة صباحًا

وأوضحت "غانم" خلال برنامج صباح الخير يا مصر أن ساعات الصباح الأولى ستشهد تكوّن شبورة مائية كثيفة على عدد من الطرق، خاصة الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتشمل مناطق السواحل الشمالية، الوجه البحري، القاهرة الكبرى، مدن القناة، وشمال ووسط سيناء.

ونبّهت إلى أن هذه الشبورة قد تؤثر على مستوى الرؤية الأفقية، مطالبة السائقين بتوخي الحذر واتباع تعليمات المرور في أثناء القيادة.

اضطراب في الملاحة البحرية بخليج السويس

كما حذّرت الدكتورة منار غانم من اضطراب في حركة الملاحة البحرية بخليج السويس، موضحة أن سرعة الرياح ستتراوح بين 50 و60 كم/س، مع ارتفاع الأمواج إلى ما بين 2 و3 أمتار، مما يشكل خطرًا على القوارب الصغيرة والسفن.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

قالت "غانم" إن درجات الحرارة ستسجل القيم التالية في بعض المحافظات:

القاهرة الكبرى: العظمى 34° – الصغرى 23°

الإسكندرية: العظمى 30° – الصغرى 20°

مرسى مطروح: العظمى 28° – الصغرى 22°

سوهاج: العظمى 37° – الصغرى 23°

نصائح للمواطنين

واختتمت "غانم" تصريحاتها بنصائح للمواطنين، أبرزها:

تجنّب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة وقت الظهيرة

الإكثار من شرب المياه والسوائل

القيادة بهدوء في أوقات الشبورة

متابعة النشرات الجوية بشكل يومي لاتخاذ الاحتياطات اللازمة