مدبولي يتفقد مصنع لانتاج أجهزة السونار في أكتوبر

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، مصنع لانتاج أجهزة السونار الطبية بمدينة ٦ اكتوبر، ورافقه نائب رئيس الوزراء الفريق كامل الوزير وعدد من القيادات.

واستمع مدبولي لشرح حول انتاج المصنع من أجهزة السونار محليا حيث أن تصنيع السونار في مصر يوفر علي الدولة ما يقرب من ٤٠ مليون دولار استيراد لهذه الأجهزة .

وكان قد وصل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الي مدينة 6 أكتوبر منذ قليل، لتفقد عدد من المصانع بـ 6 أكتوبر، لتصنيع أجهزة الأشعة التليفزيونية "السونار" والتليفزيونات والهواتف المحمولة.

وبدأ مدبولي بتفقد أحد المصانع ورافقه المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة ومحافظ الجيزة وعدد من القيادات.

وتأتي زيارة رئيس الوزراء الي المصانع في اطار متابعته للمصانع وانتاجها في جميع المجالات ومتابعة لمصانع القطاع الخاص .