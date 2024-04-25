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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الأردنية تعلق على احتجاجات الجامعات الأمريكية دعما لغزة.. صور وفيديوهات

احتجاجات جامعات الأمريكية
احتجاجات جامعات الأمريكية

علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر الكنعاني، اليوم الخميس، على الاحتجاجات الواسعة التي تشهدها الجامعات الأمريكية ووقفات الاحتجاج المنددة بالحرب الإسرائيلية على غزة.

وقال كنعاني عبر حسابة على منصة إكس: "خلافاً لرغبات مسؤولي النظام الإسرائيلي المزيف والمجرم وداعميهم، فإن الرأي العام في العالم استيقظ ومصمم على وقف جرائم الحرب في قطاع غزة والضفة الغربية وتسليم المجرمين إلى العدالة المحاكم الدولية المختصة لتقديمهم إلى العدالة".

كما عرض كنعاني مشاهد من احتجاجات واسعة للطلبة والأساتذة ضد الاحتلال الإسرائيلي في الجامعات الأمريكية.

https://x.com/IRIMFA_SPOX/status/1783405991863709768

وأعلنت جامعة كاليفورنيا، الأربعاء، إن الاحتجاج المتوتر في جامعة جنوب كاليفورنيا قد انتهى، لكن الحرم الجامعي سيظل مغلقًا حتى إشعار آخر.

وقالت جامعة جنوب كاليفورنيا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "يمكن للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين والأشخاص الذين لديهم أعمال في الحرم الجامعي الدخول ببطاقة هوية مناسبة".

وأغلقت جامعة كاليفورنيا حرمها الجامعي عندما بدأت شرطة لوس أنجلوس في اعتقال المتظاهرين، حيث تم القبض على ما يقرب من 100 شخص بعد أن أمرت الجامعة المتظاهرين في حديقة الخريجين بالحرم الجامعي بالتفرق.

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