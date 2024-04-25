الشرطة الأمريكية تعتقل عددًا من الطلاب المؤيدين لفلسطين بجامعة كاليفورنيا.. فيديو

عرضت فضائية "الحدث"، فيديو يرصد اعتقال شرطة لوس أنجلوس تعتقل عددا من طلاب جامعة جنوب كاليفورنيا خرجوا احتجاجا ضد الحرب الإسرائيلية على غزة.

واعتقلت عناصر الشرطة الأمريكية اعتقلت عددا من المشاركين في التظاهرة الداعية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وجاءت الاعتقالات بعد بعد سلسلة تظاهرات عمت جامعات أميركية عدة.

وفي وقت سابق، اعتقلت الشرطة الأمريكية، متظاهرين مؤيدين لفلسطين أثناء تجمعهم خارج منزل زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ تشاك شومر.

وأظهر مقطع فيديو متداول، اعتقال الشرطة الأمريكية، متظاهرين مؤيدين لفلسطين أثناء تجمعهم خارج شومر.

وتجمع متظاهرون مؤيدون لفلسطين خارج منزل شومر في بروكلين للاحتجاج.

