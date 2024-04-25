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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الشرطة الأمريكية تعتقل عددًا من الطلاب المؤيدين لفلسطين بجامعة كاليفورنيا.. فيديو

الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية

عرضت فضائية "الحدث"، فيديو يرصد اعتقال شرطة لوس أنجلوس تعتقل عددا من طلاب جامعة جنوب كاليفورنيا خرجوا احتجاجا ضد الحرب الإسرائيلية على غزة.

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إعلام إسرائيلي: الشرطة تفرق المتظاهرين في القدس قرب مقر إقامة نتنياهو

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سلاح ومخدرات .. الشرطة تداهم اوكار المجرمين بعدد من المحافظات

واعتقلت عناصر الشرطة الأمريكية اعتقلت عددا من المشاركين في التظاهرة الداعية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

 

وجاءت الاعتقالات بعد بعد سلسلة تظاهرات عمت جامعات أميركية عدة.

وفي وقت سابق، اعتقلت الشرطة الأمريكية، متظاهرين مؤيدين لفلسطين أثناء تجمعهم خارج منزل زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ تشاك شومر.

وأظهر مقطع فيديو متداول، اعتقال الشرطة الأمريكية، متظاهرين مؤيدين لفلسطين أثناء تجمعهم خارج شومر.

وتجمع متظاهرون مؤيدون لفلسطين خارج منزل شومر في بروكلين للاحتجاج.
 

كاليفورنيا الحرب الإسرائيلية

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