سلاح ومخدرات .. الشرطة تداهم اوكار المجرمين بعدد من المحافظات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وقام قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابوعمره مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط- أسوان- دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة .

وأسفرت جهودها فى مديرية أمن أسيوط عن ضبط (48) قضية سلاح نارى.. ضُبط خلالهم (21 بندقية آلية- 18 بندقية خرطوش – 22 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (48 متهم "لـ 36 منهم معلومات جنائية").

كما تم ضبط عدد (7) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (1,320 كيلو جرام لمخدر الحشيش - 2 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية من مخدر الشابو ، كمية من الأقراص المخدرة) بحوزة (7 متهمين "لـ 5 منهم معلومات جنائية") و تنفيذ (322) حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن أسوان تم ضبط (4) قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (8,700 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية من مخدر الهيروين – كمية من الأقراص المخدرة).. بحوزة (5 متهمين لــ 3 منهم معلومات جنائية").

كما تم ضبط (3) قطع سلاح نارى.. عبارة عن (3 فرد محلى وطلقة) و تنفيذ عدد (746) حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن دمياط تم ضبط (3) قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (6 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 5,500 كيلو جرام لمخدر البانجو – 9 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين) وكذا (3 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (3 متهمين "لـ 2 منهم معلومات جنائية").

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.