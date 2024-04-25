سياسة مزدوجة وسلوك مُتناقض|إيران تعلق على قمع احتجاجات الطلاب بالجامعات الأمريكية دعمًا لغزة

عبّرت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، عن قلقها من قمع احتجاجات الطلاب الأمريكيين في الجامعات الأمريكية المنددين بالحرب الإسرائيلية على غزة.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان لها، وفقا لوكالة تسنيم الإيرانية، إن القمع والمعاملة القاسية التي تمارسها الشرطة وقوات الأمن الأمريكية ضد الأساتذة والطلاب الذين يحتجون على جرائم إسرائيل في مختلف الجامعات الأمريكية، يثير قلقًا عميقًا لدى الرأي العام العالمي.

وأضافت الخارجية الإيرانية، أن هذا القمع يأتي تماشيًا مع استمرار دعم الولايات المتحدة الكامل لـ لنظام الاحتلال الإسرائيلي، ويظهر بوضوح السياسة المزدوجة والسلوك المتناقض لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تجاه حرية التعبير.

وألقت الشرطة في الولايات المتحدة القبض على عشرات المتظاهرين في جامعة تكساس في أوستن وجامعة جنوب كاليفورنيا مع اشتداد المظاهرات التي يقودها الطلاب ضد الحرب الوحشية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على غزة في جميع أنحاء البلاد واقترح رئيس مجلس النواب مايك جونسون استدعاء الحرس الوطني.

وأعلنت الشرطة الأمريكية، توقيف 93 شخصا خلال تظاهرة لدعم فلسطين في جامعة في لوس أنجلوس.