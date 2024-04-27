الصفدي: نواجه كارثة حقيقية ومستمرة والمطلوب موقف دولي واضح تجاه غزة

أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، إن لا يوجد أفق حقيقي حتى اللحظة لنهاية العدوان على غزة.

جاء ذلك في تصريحات له في جلسة حوارية ضمن أعمال المؤتمر الذي يعقده التحالف التقدمي والمنتدى الاجتماعي الديمقراطي العربي.

وأشار الي أن العدوان على غزة ضحيته الشعب الغزي وصدقية القانون الدولي ومكانة وسمعة كثير من الدول

ولفت الصفدي، إلى أن استمرار التأكيد على أن الأردن ليس ساحة للصراع الإيراني الإسرائيلي.

وشدد علي أن أولويات العاهل الأردني واضحة تجاه العدوان العبثي على غزة؛ وهي وقف الحرب فورا وإدخال المساعدات الكافية وإطلاق جهد سياسي حقيقي يحقق حلا شاملا للصراع.

وتابع الصفدي: "نحن بمواجهة كارثة حقيقية ومستمرة والمطلوب موقفا دوليا واضحا يفرض انتهاء هذا العدوان ووقف المجاعة والبدء بتنفيذ خظة سلام تنتهي بحل الدولتين".

ولفت الصفدي، إلى أن احتمالات التصعيد الإقليمي قائمة ومؤشرات التوتر ما زالت مستمرة في المنطقة.

وختم: مواقف كثير من الدول تغيرت وأدركت عبثية هذه الحرب.

