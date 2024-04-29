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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

محكمة جنايات القاهرة: الحبس سنة لمتهم في جريمة التنقيب عن الآثار

صدى البلد

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بالقاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حكمها بمُعاقبة مُدانٍ بالحبس مع الشغل‏ سنة بعد ثبوت تورطه في جريمة التنقيب عن الآثار. ‏

وتضمن الحكم تغريمه مبلغ 500 ألف جنيه، ومُصادرة الأدوات المضبوطة وألزمته بالمصاريف الجنائية.‏
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المُستشارين طارق محمد أبو عيدة وأيمن بديع لبيب، وحضور ‏الأستاذ حسام عماد الدين سيف النصر وكيل النيابة.‏

وأسندت النيابة العامة للمُتهم أشرف.م بأنه في يوم 29 مايو 2023 بدائرة قسم البساتين أجرى وآخرون سبق الحكم عليهم ‏عملاً من أعمال الحفر بقصد البحث والتنقيب عن الآثار بغير ترخيص من المجلس الأعلى للآثار باستخدام الأدوات ‏والمعدات المضبوطة على النحو المبين بالتحقيقات. ‏

وثبت من معاينة لجنة الآثار للمنزل محل الواقعة وجود حفر كما تم العثور على الأدوات المُستخدمة في أعمال الحفر، وكذا ‏الرديم الناتج عن الحفر. ‏

كما تبين أن مساحة الحفر تقدر بحوالي 3 أمتر في 3.5 م تقريباً وعمق حوالي 9 أمتار وأن الغرض من الحفر هو التنقيب ‏عن الآثار. ‏

وقد ثبت بمحضر الضبط بحوزة المتهمين أدوات الحفر وهي فأس وكوريس وفزمة وجردل وكذا وجد بموقع الحفر غلق ‏جلد ومنخل وأسلاك كهربائية. ‏

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