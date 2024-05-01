بلطجية يقتحمون مكتب محام بالغربية.. تفاصيل الواقعة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام بعض الأشخاص باقتحام مكتب محامى بالغربية.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة زفتى بمديرية أمن الغربية من صاحب الحساب المشار إليه (محامى حر ، له معلومات جنائية) بتضرره من (4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية") لقيامهم بإتلاف باب المنزل محل إقامته ولافتة المكتب الخاص به الكائن بذات المنزل بدعوى وجود خلافات بينهم حول الجيرة وأن هناك قضايا متداولة بينهم أمام الجهات القضائية .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة لذات الخلافات .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.