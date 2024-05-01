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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ننشر تفاصيل الخطة الاستثمارية لشركة القناة لتوزيع الكهرباء

صدى البلد

استعرضت  شركة القناة لتوزيع الكهرباء   برئاسة المهندس سامى أبو وردة خطتها الإستثمارية التى تستهدف  تنفيذ استثمارات بقيمة قدرها 2454.823 مليون جنيه خلال عام الموازنة 2024/ 2025 مقابل 1295.162 مليون جنيه لمتوقع 2023/2024 وبنسبة تطور قدره 89.5% مقابل 851.543 مليون جنيه  2022/ 2023 وبنسبة زيادة لمتوقع 2023/ 2024 عن فعلى 2022/ 2023 قدرها 52.1% .

كما تضمنت الخطة التى تم عرضها خلال الجمعية العمومية للشركة القابضة برئاسة المهندس جابر دسوقى استهداف نسبة فقد في الطاقة 10.8%  خلال عام الموازنة 2025/2024 مقابل 10.99 % لمتوقع 2024/2023 مقابل 11.28 %  2023/2022 .


وتستهدف الشركة  أن يصل الحمل الأقصى إلى 5134 م. وات خلال عام الموازنة 2024 /2025 مقابل 4862 م.وات لمتوقع 2023/ 2024 بنسبة تطور قدرها  5.6%  مقابل 4784 م.وات لفعلي 2022/ 2023 وبنسبة تطور لمتوقع 2023 /2024 عن فعلى 2022/ 2023   قدرها 1.6% .  

كما تستهدف الشركة الوصول بأطوال الخطوط ( جهد متوسط ومنخفض ) إلى  88213 كم خلال عام الموازنة 2024/ 2025 مقابل 86311 كم لمتوقع 2023/ 2024 وبنسبة تطور قدرها  2.2% مقابل 84782 كم لفعلي 2022/ 2023 وبنسبة تطور لمتوقع 2023/ 2024 عن فعلى 2022/ 2023 قدرها 1.8% .
كذلك  الوصول بعدد لوحات التوزيع إلى 496 لوحة خلال عام الموازنة 2024/ 2025 مقابل 484 لوحة توزيع لمتوقع 2023/ 2024 وبنسبة تطور قدرها 2.5% مقابل  482 لوحة توزيع لفعلي 2022/ 2023 وبنسبة تطور لمتوقع 2023 /2024 عن فعلى 2022/ 2023 قدرها 0.4% .


كما  تستهدف  الوصول بعدد أكشاك ومحولات التوزيع إلى 20896 محول خلال عام الموازنة 2024/ 2025 مقابل 20520 محول توزيع لمتوقع  2023 /2024 وبنسبة تطور قدرها   1.8% مقابل 20230 محول توزيع لفعلي 2022/ 2023 وبنسبة تطور لمتوقع 2023/ 2024 عن فعلى 2022/ 2023 قدرها 1.4% ، الوصول بعدد صناديق التوزيع إلى 32650 صندوق خلال عام الموازنة 2024 /2025 مقابل  31748 صندوق توزيع لمتوقع 2023/ 2024 وبنسبة تطور قدرها  2.8% مقابل 31346 صندوق توزيع لفعلي 2022/ 2023 وبنسبة تطور لمتوقع 2023/ 2024 عن فعلى 2022 /2023 قدرها 1.3% .
و تلتزم الشركة بتحقيق جودة التغذية الكهربائية لدى المشتركين بالشبكة  وخفض معدلات الأعطال وزمن الفصل لتكون فى الحدود المسموح بها وذلك من خلال المحافظة على مستوى جهد التغذية واستمرارية التيار الكهربائي بكفاءة وجودة عالية وتكثيف أعمال الصيانة ومتابعة تنفيذها طبقاً للبرامج المعتمدة وتوفير وسائل الانتقال والاتصال والمهمات المطلوبة لتحقيق المستوى المطلوب وتنفيذ خطط الإحلال والتجديد والتوسعات وتركيب المكثفات لتحسين معامل القدرة  وتركيب منظمات الجهد والمحولات الذاتية (AUTO TRANSFORMER  ) لتحسين الجهود .


و في النشاط التجاري تستهدف الشركة كمية طاقة مشتراه 31315.985 مليون  ك.و.س  خلال عام الموازنة  2024/ 2025 مقابل  30502.272 مليون  ك.و.س لمتوقع 2023 /2024 بنسبة تطور قدرها 2.7% ومقابل 29281.221 مليون  ك.و.س لفعلي 2022/ 2023 بنسبة تطور قدرها  4.2% وبقيمة مستهدفه قدرها 48491.596 مليون جنيه مقابل 38181.011 جنيه لمتوقع 2023/ 2024 بنسبة تطور قدرها 27.0% ومقابل 27488.553 مليون جنيه لفعلي 2022 /2023 وبنسبة تطور لمتوقع 2023 /2024 عن فعلى 2022 /2023 قدرها 38.9%.
كما تستهدف الشركة طاقة مباعه بكمية قدرها  27939.700 مليون  ك.و.س  خلال عام الموازنة  2024/ 2025 مقابل 27154.372 مليون  ك.و.س لمتوقع 2023 /2024 بنسبة تطور قدرها  2.9% ومقابل 25983.617 مليون  ك.و.س لفعلي 2022/ 2023 بنسبة تطور قدرها  4.5%  لمتوقع 2023 /2024 عن فعلى 2022 /2023 وبقيمة مستهدفه قدرها 34968.154 مليون جنيه مقابل 31492.071 مليون جنيه لمتوقع 2023/ 2024 بنسبة تطور قدرها   11.0% ومقابل 27567.911 مليون جنيه لفعلي 2022/ 2023 وبنسبة تطور لمتوقع  2023/ 2024 عن فعلى 2022/ 2023 قدرها 14.2% .


عدد المشتركين
تستهدف الشركة  وصول عدد المشتركين خلال عام الموازنة 2024/ 2025  إلى 5.335 مليون مشترك مقابل 5.146 مليون مشترك  لمتوقع 2023 /2024 بنسبة تطور قدرها 3.7% ومقابل 4.959 مليون مشترك لفعلي 2023/2022 بنسبة تطور لمتوقع 2023/ 2024 عن فعلى  2022/ 2023 قدرها  3.8% .


التحصيل النقدي
و تستهدف الشركة تحقيق نسبة تحصيل نقدي من الإصدار إلى الإصدار عام الموازنة 2024 /2025 قدرت  بــــ  96.9% مقابل 91.3%  لمتوقع 2023/ 2024 مقابل 85.7% لفعلي 2022 /2023.  
كما تستهدف   تحقيق نسبة  تحصيل نقدي من الإصدار إلى الإصدار ( بدون الجهات  الحكومية والهيئات الاقتصادية )  خلال عام الموازنة 2024/ 2025  بـــ   99.3%  مقابل 97.4%  لمتوقع 2023/ 2024 مقابل 96.6% لفعلي 2022/ 2023 .

كما تعمل على  خفض متأخراتها  في ضؤء خطتها بزيادة نسبة التحصيل لتصل بالمتأخرات لعام الموازنة  2024/ 2025 إلى 8.930 مليار جنيه مقارنة بـ 11.323 مليار جنيه  لعام المتوقع 2023 /2024 بخفض قدره 2.393  مليار جنيه .


 النشاط المالي 
تستهدف الشركة تحقيق إجمالي إيرادات خلال عام الموازنة 2024/ 2025 بمبلغ  56687.605  مليون جنيه مقابل 45341.889 مليون جنيه لمتوقع 2023 /2024 بنسبة تطور 25.0% ومقابل 33223.393 مليون جنيه لفعلي 2022/ 2023 وبنسبة تطور لمتوقع 2023/ 2024 عن فعلى 2022/ 2023 قدرها 36.5% .
كما تستهدف الشركة جملة التكاليف و المصروفات خلال عام الموازنة  2024/ 2025 بمبلغ  56676.065 مليون جنيه مقابل 45307.183 مليون جنيه لمتوقع 2023/ 2024 بنسبة تطور 25.1 % ومقابل 33330.689 مليون جنيه لفعلي 2022/ 2023 بنسبة تطور لمتوقع 2023/ 2024 عن فعلى 2022 /2023 قدرها 35.9% .
نتيجة النشــــــــــــاط :
استهدفت الشركة  فائض  خلال عام الموازنة 2024/ 2025 قُدر بـ 11.540 مليون جنيه  مقابل فائض قُدر بـ 34.706 مليون جنيه لمتوقع 2023/ 2024 بنسبة خفض قدرها  66.7%  مقابل عجز قدره 107.296 مليون جنيه لفعلي 2022/ 2023 وبنسبة تطور لمتوقع 2023 /2024 عن فعلى 2022/ 2023 قدرها 132.3% .
و في مجال نظم المعلومات و الخدمات الذكية تستهدف الشركة : الانتهاء من توسعة مركز البيانات الخاص بالعدادات الذكية ، البدء فى إنشاء مركز للتعافي للشركة DR  ، البدء فى تشغيل البرنامج الموحد لشحن العدادات ، البدء فى دراسة توحيد  برامج الشئون المالية والمخازن وال موارد البشرية ERP Systems  بالتنسيق مع الشركة القابضة ، تطوير نحو 40  مركز خدمة طبقا لاحدث تكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع الشركه القابضة ، استهداف العمل على توفير دليل خدمات بطريقة برايل بالتعاون مع جمعية المستقبل للمكفوفين وتوفيره بجميع مراكز الخدمة.

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