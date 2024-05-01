قيمته هتقل| لو مرتب الرجل أقل من زوجته.. مين الأحق يصرف على البيت؟

قالت ياسمين ياقوت، استشاري أسري ولايف كوتش، إن الله سبحانه وتعالى فى كتابه لم يذكر السيدات فيما يخص الإنفاق، معقبة: “العلم بقى قال إن الست أو الرجل كل واحد فيهم لديهم نسبة ذكورة ونسبة أنوثة”.

وأضافت ياسمين ياقوت، خلال حوارها ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية عبيدة أمير والإعلامي أحمد دياب: “نسبة الذكورة لدى الرجل تقل فى حال عدم إنفاقه على زوجته”.

وتابعت: “يجوز للسيدة أن تشارك فى مصاريف البيت أو تصرف فى حال كان مرتبها أكثر من الرجل، ولكن لا تكون هي صاحبة النصيب الأكبر لأنه سيحدث خلل فى العلاقة، وسيكون فى يدها السيطرة والقيادة وستبدأ قيمته فى عينيها تقل”.