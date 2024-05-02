رفضنا نجوزهاله.. تفاصيل طعن طالب لشاب يضايق شقيقته بالهرم

تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقات موسعة في تمزيق شاب لآخر وتسديد طعنة له في منطقة الهرم بسبب تعمد المجني عليه مضايقة شقيقة المتهم بعد رفضها الزواج منه.

كشفت التحقيقات أن المتهم اعتدى على شاب بسلاح أبيض بسبب مضايقة المجني عليه لشقيقة المتهم، ورفضها الارتباط به.



وأمرت النيابة بحبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، والاستماع إلى أقوال شهود العيان، كما استعلمت عن الحالة الصحية للمجني عليه، لسماع أقوله في الواقعة، وطلبت التقرير الصحي لحالته.

وقال المتهم خلال اعترافاته أمام جهات التحقيق إن المجني عليه اعتاد مضايقة شقيقته، وأنها رفضت الارتباط به، وأسرتها رفضت زواجه منها عدة مرات بسبب رفضها له وكان دائما ما يتعرض لها، فحدثت مشاجرة بين المتهم والمجني عليه، وسيد شقيق الفتاة طعنة له.

كانت البداية بتلقى قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود إشارة من المستشفي بتعرض شاب لجرح طعني نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض خلال مشاجرة مع آخر.

بإجراء التحريات تبين أن المتهم طعن المجني عليه، بسبب مضايقة الأخير لشقيقة المتهم، لرفضها الارتباط به، جرى اقتياد المتهم إلى ديوان القسم، وأخطرت النيابة للتحقيق في الواقعة.