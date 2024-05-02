تفاصيل صادمة في تحويل كهربائي جسد ابنته لأشـ.لاء.. ويعترف: مصاحبة شاب

كيس بلاستيك أسود التفت حوله الكلاب جذب انتباه جامعي القمامة في نفق أسفل الطريق الدائري كان بداية للكشف عن جريمة بشعة دارت احداثها في منطقة الهرم وفجرت ملابساتها مباحث بولاق الدكرور بعد العثور على اشلاء آدمية بداخله.

بعد فترة قليلة كيس بلاستيك آخر يظهر في منطقة زراعية بكرداسة يحمل بداخله باقي اللغز لتبدأ مباحث بولاق الدكرور في جمع الخيوط اللازمة لفك غموض الجريمة.

بلاغ آخر اليوم

داخل مكتبه قبل حلول الليل بدقائق قليلة يجلس المقدم محمد نجيب رئيس مباحث بولاق الدكرور متابعا الحالة الامنية في المنطقة المزدحمة التي كان يعمها الهدوء قبل ورود بلاغ مثير عبر جهاز اللاسلكي يشير إلى العثور على اشلاء آدمية وسط كومة من القمامة اسفل الطريق الدائري، فور انتهاء البلاغ تم تجهيز قوة امنية من مباحث قسم بولاق الدكرور انتقلت لمسرح العثور على تلك الأشلاء التي تبين انها جزء من جسد فتاة "جزع" فقط دون رأس و ذراعين ورجلين مما يصعب المهمة لعدم وجود رأس يستدل منها على ملامح المجني عليها.

سلسلة تحمل حرف اسمها

اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية فور تلقيه البلاغ شكل فريق بحث رفيع المستوى من ضباط مباحث قطاع غرب الجيزة بقيادة العميد علي عبد الرحمن لكشف غموض الواقعة وتحديد هوية المجني عليها والجاني والدافع وراء ارتكاب الجريمة.

أثناء معاينة مسرح العثور على الجثة شاهد ضباط مباحث بولاق الدكرور على الجزء الممزق سلسلة تحمل حرف A لتكن هي بداية حل اللغز بعدما اسفرت التحريات عن تغيب فتاة تدعى "آية" تبلغ من العمر ١٦ عاما طالبة ثانوي تجاري.

أثناء التأكد من تغيب تلك الفتاة ورد بلاغ آخر بالعثور على أشلاء آدمية اخرى في منطقة منشأة البكاري بالهرم لتنتقل قوات الأمن وتبين وجود كيس بلاستيك أسود في منطقة زراعية يحتوي على رأس و ذراعين ورجلين ويبدأ الطب الشرعي في عمله ليؤكد في وقت قليل ان الجزئين لجثة واحدة.

مفاجأة صادمة

توصلت التحريات بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إلى والدة الفتاة التي قالت ان ابنتها غادرت منذ اسبوع للاقامة لدى والدها يعمل كهربائي من الهرم حيث أنها منفصلة عنه منذ سنوات وتذهب الفتاة لزيارته من فترة لأخرى، فاتجه البحث الى والد الفتاة لمناقشته حول ملابسات مقتل ابنته لينكر معرفته بالجريمة حتى فجرت كاميرات المراقبة مفاجأة عندما التقطت مشاهد لوالد الفتاة أثناء إلقائه أكياس سوداء في مقلب القمامة أسفل الدائري.

وتم رصد توك توك في مقاطع الكاميرا وباستدعائه قال إن شخص استوقفه وطلب منه الذهاب معه للتخلص من لحوم فاسدة فاستجاب له ولم يكن على علم بحقيقة ما يتخلص منه.

علاقتها بشاب السبب

واجه ضباط مباحث قسم بولاق الدكرور الأب بالأدلة التي تم جمعها ضده ومع عدم جدوى الانكار والروايات غير المنطقة فجر المفاجأة الكبرى بانه هو من أنهى حياة ابنته بعدما ذبحها وقطع جثتها لـ 6 أجزاء وتخلص منهم في مكانين بكرداسة و بولاق الدكرور وقال إن الجريمة تمت في شقته بمنطقة الهرم بعدما اكتشف ان ابنته على علاقة بشاب وتخرج من المنزل وتعود في اوقات متأخرة.

فانتظر عودتها وانهال عليها بالضرب ونحر عنقها في حضور زوجته الثانية التي كانت شاهدة على تفاصيل الجريمة وللتخلص من الجثة فكر في تقطيعها لإلقائها في مقالب القمامة حتى لا يسهل اكتشاف جريمته.

ألقت مباحث الجيزة القبض على زوجة الأب التي اعترفت بارتكابه الجريمة ولكنها لم تشترك معه سوى في التخلص من الأشلاء حيث قامت باخذ ابنائها الثلاثة لدى والدتها حتى لا يشاهدوا ما سيحدث لشقيقتهم الكبرى بعدما علمت بغضب أبيها منها ونيته في قتلها.

كانت تلقت مديرية امن الجيزة بلاغا من النجدة بعثور اهالي بولاق الدكرور على اشلاء ادوية لفتاة اسفل الطريق الدائري وتلاه عده بلاغات بالعثور على أجزاء آدمية أخرى بجوار صناديق قمامة.

شكل اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية فريق بحث رفيع المستوى لحل لغز الجريمة حيث نجحت التحريات في تحديد هوية الفتاة وتبين ان والدها وراء ارتكاب الجريمة حيث نحر عنقها وقسم جسدها لعدة أجزاء بعدما فصل راسها عن جسدها بسبب شكه في سلوكها وخلافاتها مع زوجته الثانية.

نجحت مباحث بولاق الدكرور برئاسة المقدم محمد نجيب رئيس المباحث في إلقاء القبض على الأب المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة.