بلطجية داخل الأسوار.. القصة الكاملة لاقتحام مدرسة لغات في الهرم| صور

تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحقيقات موسعة، في اقتحام مجموعة من الصبية لمدرسة متميزة للغات بمنطقة كفر الجبل في الهرم.

ويمثل 2 من المتهمين أمام النيابة؛ لمواجهتهم بالاتهامات المنسوبة إليهم، ومقاطع الفيديو المتداولة حول الواقعة.

وطلبت النيابة استدعاء عدد من أولياء الأمور وشهود العيان؛ لسماع أقوالهم حول الحادث.

كان الرائد أحمد عصام رئيس مباحث الهرم، قد تلقى بلاغًا من مدير مدرسة متميزة للغات بمنطقة مساكن كفر الجبل، التابعة للقسم، يفيد باقتحام عدد من الصبية، للمدرسة، وترويع التلاميذ

وأوضح أن مواجهات وقعت بين هؤلاء الصبية وبين المدرسين الذين حاولوا التصدي لهم، وتمكنوا من التحفظ على 2 منهم.

وعلى الفور أمر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بتوجيه رجال الأمن إلى مكان البلاغ، حيث تمكنت القوات بإشراف العميد على عبد الرحمن رئيس مباحث قطاع الغرب من ضبط 2 من المتهمين.

وقرر عدد من شهود العيان والعاملين بالمدرسة، أن عددا من الصبية اعتادوا الوقوف أمام الشارع الذي يضم مجمع مدارس ابتدائي وإعدادي وثانوي؛ لمعاكسة الطالبات، والتعدي على الطلبة، وافتعال المشكلات، وتعددت شكاوى أولياء الأمور منهم، إلا أنهم فوجئوا بهم بعد أن اشتبكوا مع عدد من الطلبة أمام المدرسة؛ تجمعوا واقتحموا المدرسة، بعد أن تسلقوا الأسوار والباب محاولين التعدي على الطلبة داخل المدرسة.

وأضافت التحريات، بقيادة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، أن هؤلاء الصبية عندما تصدى لهم المدرسين؛ اشتبكوا معهم، فتمكن المدرسين من التحفظ على 2 منهم حتى تم إبلاغ الشرطة، وتم تسليمهما لها.

وحطم عدد من المتهمين، زجاج سيارة مهندس في نفس المنطقة، وسرقوا محتوياتها، والذي حرر محضرا بالواقعة، حمل الرقم 13329 جنح الهرم.

ويكثف رجال الأمن بقيادة العميد هاني الحسيني، مفتش مباحث الهرم، جهودهم؛ لضبط باقي المتهمين الهاربين، بعد تفريغ كاميرات المراقبة، وتحديدهم.

وأمرت النيابة بسرعة ضبط باقي المتهمين، وإجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

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