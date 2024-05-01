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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حولها لأجزاء ووضعها بأكياس قمامة.. أب يمزق جسد ابنته إلى أشلاء ببولاق الدكرور

صدى البلد

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة لغز العثور على اشلاء آدمية اسفل الطريق الدائري بمنطقة بولاق الدكرور، حيث تبين انها لقاصر أنهى والدها حياتها بعدما نحر عنقها وقسم جسدها لعدة أجزاء وتخلص منها في اكياس قمامة بعدة مناطق. 

تلقت مديرية امن الجيزة بلاغا من النجدة بعثور أهالي بولاق الدكرور على آشلاء آدمية لفتاة أسفل الطريق الدائري وتلاه عدة بلاغات بالعثور على أجزاء آدمية اخرى بجوار صناديق قمامة. 

شكل اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية فريق بحث رفيع المستوى لحل لغز الجريمة، حيث نجحت التحريات في تحديد هوية الفتاة وتبين ان والدها وراء ارتكاب الجريمة حيث نحر عنقها وقسم جسدها لعدة اجزاء بعدما فصل رأسها عن جسدها بسبب شكه في سلوكها وخلافاتها مع زوجته الثانية. 

نجحت مباحث بولاق الدكرور  برئاسة المقدم محمد نجيب رئيس المباحث في إلقاء القبض على الأب المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة. 

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