حب عمري وشريكة حياتي.. عصام الحضري يحتفل بعيد ميلاد زوجته برسالة رومانسية

احتفل عصام الحضري، حارس مرمى الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، بعيد ميلاد زوجته صابرين، موجّهًا لها رسالة رومانسية عبّر خلالها عن حبه وتقديره لها، متمنيًا أن يديمها الله نعمة في حياته وحياة أسرته.

وشارك الحضري صورة تجمعه بزوجته عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وحرص على تهنئتها بكلمات مليئة بالمشاعر، إذ كتب: «كل سنة وأنتي طيبة يا حب عمري وشريكة حياتي كلها. ربنا يديمك نعمة في حياتي، وتفضلي دايمًا منورة الدنيا بضحكتك يا وش السعد والخير اللي مالي بيتنا دايمًا، ربنا يخليكي لينا وما يحرمناش منك أبدًا».

وتفاعل متابعو الحضري مع رسالته، التي لاقت اهتمامًا من محبيه، متمنين له ولزوجته دوام السعادة والاستقرار.

عصام الحضري ومسيرة حافلة بالإنجازات

ويُعد عصام الحضري أحد أبرز حراس المرمى في تاريخ الكرة المصرية والأفريقية، بعدما حقق العديد من الإنجازات خلال مسيرته الكروية، أبرزها التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية أربع مرات مع منتخب مصر أعوام 1998 و2006 و2008 و2010، كما حمل شارة قيادة المنتخب خلال مشواره الدولي.

وقدم الحضري مستويات مميزة خلال مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم للقارات عام 2009، التي أقيمت في جنوب أفريقيا، ولفت الأنظار بتصدياته، خاصة خلال مواجهة إيطاليا، التي انتهت بفوز المنتخب المصري بهدف دون رد.

إنجازات الحضري مع الأهلي

وحقق الحضري الجزء الأكبر من إنجازاته على مستوى الأندية بقميص النادي الأهلي، الذي لعب ضمن صفوفه منذ موسم 1996-1997 وحتى عام 2008، وأسهم في تتويج الفريق بالعديد من البطولات المحلية والقارية.

وتضمنت إنجازاته مع الأهلي ألقاب الدوري المصري وكأس مصر والسوبر المصري، إلى جانب بطولات عربية وأفريقية، أبرزها دوري أبطال أفريقيا أعوام 2001 و2005 و2006، كما شارك في إنجاز حصول الفريق على المركز الثالث والميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية عام 2006.

وأعلن الحضري اعتزاله كرة القدم نهائيًا في نوفمبر 2020، قبل أن يتجه إلى مجال التدريب، حيث عمل مدربًا لحراس المرمى في عدد من المنتخبات، من بينها منتخب مصر ومنتخب سوريا، ليواصل مسيرته في عالم كرة القدم من خارج المستطيل الأخضر.