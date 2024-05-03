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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

صياد يواجه تمساح طليق في الشارع.. ماذا حدث؟

صياد يحاول الإمساك
صياد يحاول الإمساك بتمساح طليق في شارع مزدحم بولاية فلوريدا

قال مايك دراغيتش صائد تماسيح إنه تلقى اتصالا من مكتب عمدة مدينة جاكسونفيل بخصوص تمساح شارد، وطليق في الشارع.

 

صياد يحاول الإمساك بتمساح طليق في شارع مزدحم بولاية فلوريدا

 

وقام مايك دراغيتش، والذي يعمل صائد تماسيح مرخص في ولاية فلوريدا الأمريكية، بإزالة التمساح الذي كان يتجول في أحد الشوارع المزدحمة في مدينة جاكسونفيل.

 

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وأمسك دراغيتش بالتمساح الذي يبلغ طوله 8 أقدام أي ما يعادل مترين ونصف تقريبًا، بأسلوب الرجل المتمرس بيديه العاريتين.

 

وقام دراغيتش بحمل التمساح أمام حشد كبير من الحاضرين، وهم يقومون بالهتاف والتصفيق له، وقد تم تسجيل المواجهة التي حدثت بينهما على كاميرات الفيديو.

 

صياد يحاول الإمساك بتمساح طليق في شارع مزدحم بولاية فلوريدا
صياد يحاول الإمساك بتمساح طليق في شارع مزدحم بولاية فلوريدا
صياد يحاول الإمساك بتمساح طليق في شارع مزدحم بولاية فلوريدا
تمساح صياد ولاية فلوريدا مدينة جاكسونفيل الشارع عمدة مدينة جاكسونفيل

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