شوفت فيديوهات | استشاري : تدريب سباحة الأطفال الرضّع خطر جدا

قال الدكتور ناصر رمزي، استشاري طب الأطفال، إن الرياضة مهمة جدا لكل الأعمار لكن يجب حين ممارسة أي نشاط رياضي إتمامه بضوابط، وكل نشاط يجب أن يتناسب مع سن المتدرب، مضيفا أن بالنسبة للأطفال بداية السن المناسب للرياضة ليس قبل 6 سنوات.



وأوضح رمزي، خلال برنامج "الخلاصة" المذاع علي قناة "المحور"، أن الرياضة مهمة للأطفال لأنها تساعد علي إفراز هرمون معين من المخ هذا الهرمون يساعد علي نمو المخ والدماغ للطفل ويساعد علي منحه حالة نفسية جيدة وتقليل نسبة الاكتئاب والقلق، وأمراض التوحد.

مضيفا أن الرياضة المناسبة لأعمار الأطفال الصغيرة السباحة بشرط ممارستها تحت إشراف دقيق جدا من الوالدين والمدرب.



واستكمل الدكتور ناصر رمزي، استشاري طب الأطفال " سمعت بعض الأقاويل ورأيت بعض الفيديوهات تقول إنه يوجد سباحة للأطفال الرضّع، وهذا خطير جدا جدا".



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