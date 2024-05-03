عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شوفت فيديوهات | استشاري : تدريب سباحة الأطفال الرضّع خطر جدا

قال الدكتور ناصر رمزي، استشاري طب الأطفال، إن الرياضة مهمة جدا لكل الأعمار لكن يجب حين ممارسة أي نشاط رياضي إتمامه بضوابط، وكل نشاط يجب أن يتناسب مع سن المتدرب، مضيفا أن بالنسبة للأطفال بداية السن المناسب للرياضة ليس قبل 6 سنوات.


وأوضح رمزي، خلال برنامج "الخلاصة" المذاع علي قناة "المحور"، أن الرياضة مهمة للأطفال لأنها تساعد علي إفراز هرمون معين من المخ هذا الهرمون يساعد علي نمو المخ والدماغ للطفل ويساعد علي منحه حالة نفسية جيدة وتقليل نسبة الاكتئاب والقلق، وأمراض التوحد.

مضيفا أن الرياضة المناسبة لأعمار الأطفال الصغيرة السباحة بشرط ممارستها تحت إشراف دقيق جدا من الوالدين والمدرب.


واستكمل الدكتور ناصر رمزي، استشاري طب الأطفال " سمعت بعض الأقاويل ورأيت بعض الفيديوهات تقول إنه يوجد سباحة للأطفال الرضّع، وهذا خطير جدا جدا".


https://www.facebook.com/share/v/aNbPq6bd3fYXk6XU/?mibextid=ox5AEW

استشاري طب الأطفال الخلاصة طفل أمريكي ناصر رمزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة نجل رئيس مجلس السيادة السوداني في حادث سير بأنقرة

مرة أخرى| كلوب يعلن تفاصيل صادمة عن مشاجرته مع محمد صلاح

صدمة قوية لجماهير الترجي قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

مي عمر تثير الجدل بفستان مكشوف

حماس تجري محادثات بعد إنذار نتنياهو

قبل مباراة توتنهام.. صدمة جديدة لـ محمد صلاح بعد أزمته مع كلوب

قرار عاجل من كاف بشأن مباراة الأهلي والترجي في نهائي أبطال أفريقيا

فستان قصير وبوت طويل.. هيفاء وهبي تبرز أنوثتها في البحرين

ترشيحاتنا

منسق حملة مقاطعة الأسماك : الأسعار انخفضت 40% في 10 أيام

اليابان تحصد لقب أمم آسيا تحت 23 عامًا.. وأوزبكستنان تنضم لمجموعة مصر بالأولمبياد

صدمة لـ أفشة في الأهلي بسبب قرار مثير من كولر

أحمد كريمة : الحجامة ليست سنّة نبوية بل وصفة بيئية | فيديو

مصطفى بكرى: 3 سيناريوهات تنتظر رفح الفلسطينية خلال الأيام المقبلة

منهارة| الصور الأولى من عزاء والدة ريم أحمد .. وأشرف زكي يواسيها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليجينز أحمر.. هنا الزاهد تبرز رشاقتها في الجيم  

منافسة قشقاي.. انطلاق سيارة رينو سيمبيوز SUV الجديدة

قبل شم النسيم.. كيف تفرق بين الفسيخ السليم والفاسد؟| إليك العلامات

بفستان لافت.. مي سليم تخطف الأنظار بإطلالتها من جدة

فيديو

نجمة في السماء.. عريس يقدم هدية غير تقليدية لزوجته ليلة الزفاف

تحذير من إصدار تأشيرة الزيارة .. محظورات الحج 2024 | فيديو

تحذير من هذا التوقيت.. حالة الطقس خلال الأسبوع الأخير من برمودة

موعد إطلاق أول بنك رقمي في مصر .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

اﻟﻤﺰﻳﺪ